Денег почти всегда не хватает. Увеличить доход тяжело, но можно научиться контролировать расходы и копить на большие покупки и путешествия. В этом помогут разные хитрости.

Почти все россияне, 86% делают накопления: 24% из них откладывают ежемесячно, 37% — время от времени. Среди причин, которые мешают регулярно откладывать деньги, 37% респондентов называют импульсивные траты. Еще трети не хватает плана и мотивации, а 19% — системного подхода, следует из исследования «СберСтрахования».

Бюджет в таблице

Этот метод позволяет накопить нужную сумму денег, например, на путешествие. На первом этапе следует составить таблицу и рассчитать, сколько денег нужно откладывать в месяц.

Таблицу разбить на четыре столбца. Первый столбец с месяцами, второй с доходами (зарплата, премия, деньги от арендатора и т. п.), третий — расходами (повторяющиеся траты, например, ЖКХ, оплата репетитора для ребенка, продукты). Последним будет столбец с остатком — надо вычесть из доходов расходы и выписать остаток для каждого месяца. Это и будут требуемые регулярные накопления.

Например, если человеку с зарплатой 40 тысяч рублей надо накопить на поездку на Алтай 50 тысяч рублей, в общем виде, без детализации расходов, таблица будет выглядеть так:

месяц общие доходы, тыс. рублей общие расходы, тыс. рублей сбережения (план/факт), тыс. рублей январь 40 35 5 февраль 40 36 5/4 март 40 35 5 апрель 40 35 5 май 40 35 5 июнь 40 37 5/3 июль 40 35 5 август 40 35 5 сентябрь 40 35 5 октябрь 40 35 5 ноябрь 40 35 5 итог

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При составлении бюджета можно сразу увидеть, сколько денег нужно откладывать каждый месяц.

Но сложно заранее предугадать все расходы за год, и в итоге может накопиться меньшая сумма. Поэтому лучше стараться откладывать чуть больше, чем требуется, либо увеличить срок накоплений.

Следить в приложении

Для многих самым простым способом начать копить могут стать специальные приложения для ведения бюджета. Их достаточно много, можно постепенно их тестировать и подобрать наиболее подходящее, например, «Дребеденьги» или EasyFinance.

Сейчас многие банковские мобильные приложения имеют функции контроля расходов и «копилки». Например, в «Сбербанке» достаточно ввести в мобильном приложении в поиск «Автонакопления» и выбрать нужный вариант.

Это могут быть автонакопления в определенный день недели, процент от дохода, копилка для сдачи, когда округляются расходы в большую сторону. Такие же функции есть и у других приложений банков. Это достаточно просто и необременительно.

Метод копилок

Есть два варианта: разделить деньги по конвертам или распределять финансы по разным счетам в приложении своего банка. Это будут цифровые копилки.

Так, для контроля своих трат можно использовать метод 60-10-10-10-10:

60% на основные расходы — коммуналку, продукты, лекарства, косметику;

10% на нерегулярные расходы — на подарки, покупку техники;

10% на развлечения — билеты в театр, кафе, мастер-классы;

10% на накопления — на машину, ремонт или отпуск;

10% на долгосрочные накопления — на пенсию, ипотеку, учебу ребенка.

Штрафовать себя

Надо придумать штраф за невыполнение планов, например, если пропустил тренировку. И эту сумму складывать на отдельный счет или прямо в специальную коробку.

Также можно выписывать себе штрафы, если слишком много потратил. Например, за каждую незапланированную покупку дороже определенной суммы можно «штрафовать» себя на тысячу рублей. Это поможет сэкономить и заодно образует дополнительный доход.

Этот способ довольно прост, но у него есть минус: очень маленькая вероятность, что у человека получится накопить крупную сумму. Поэтому метод можно рассматривать только как забавное дополнение к обычным способам ведения бюджета и способ формирования суммы на самый черный день.

Челлендж «365 дней»

Плановое или автоматическое накопление денег кому-то покажется скучным и сложным. Если просто считать и копить неинтересно, можно делать это в игровой форме.

Игра «365 дней» не требует анализа бюджета. Нужно начертить таблицу с 365 клетками и в каждой из них написать цифры от 1 до 365. Затем каждый день нужно откладывать в копилку ту сумму, которая указана в таблице: то есть в первый день 1 рубль, в десятый день 10 рублей и в последний день — 365 рублей.

В итоге через год, если каждый день откладывать, накопится 66 тысяч 795 рублей. А если открыть для этих сбережений вклад в банке, то получится еще больше.

Если следовать схеме, то в последнем месяце года придется ежедневно откладывать более 300 рублей, то есть 10 850 рублей за месяц. Поэтому вычеркивать цифры из таблицы лучше не по порядку, а произвольно, ориентируясь на текущее материальное положение.

Или разделить календарь на четыре сектора: в первом оставить числа 1—91, далее 92—183, 184—275, 276—365. Каждый месяц вычеркивать несколько цифр из каждого блока, чтобы равномерно распределить нагрузку.

Игра «52 недели»

Еще одна финансовая игра-копилка, но более масштабная— «52 недели». Для этого нужно откладывать сумму не каждый день, а раз в неделю.

Чтобы начать, нужно начертить табличку, сделать в ней 52 клетки и расписать удобные для себя шаги — в 50 или 100 рублей. Так, если копить по 50 рублей, в первой клетке будет 50, во второй — 100, в десятой — 500. Так за год получится накопить 68 900 рублей.

Смысл этой финансовой игры в том, что человеку всегда легче начать с небольшой суммы. В первые несколько месяцев деньги, которые нужно откладывать, будут скромными и совершенно неощутимыми для бюджета. Когда же суммы возрастут, будет отложено уже так много, что не захочется останавливаться.