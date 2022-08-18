Денег почти всегда не хватает. Увеличить доход тяжело, но можно научиться контролировать расходы и копить на большие покупки и путешествия. В этом помогут разные хитрости.
Почти все россияне, 86% делают накопления: 24% из них откладывают ежемесячно, 37% — время от времени. Среди причин, которые мешают регулярно откладывать деньги, 37% респондентов называют импульсивные траты. Еще трети не хватает плана и мотивации, а 19% — системного подхода, следует из исследования «СберСтрахования».
Бюджет в таблице
Этот метод позволяет накопить нужную сумму денег, например, на путешествие. На первом этапе следует составить таблицу и рассчитать, сколько денег нужно откладывать в месяц.
Таблицу разбить на четыре столбца. Первый столбец с месяцами, второй с доходами (зарплата, премия, деньги от арендатора и т. п.), третий — расходами (повторяющиеся траты, например, ЖКХ, оплата репетитора для ребенка, продукты). Последним будет столбец с остатком — надо вычесть из доходов расходы и выписать остаток для каждого месяца. Это и будут требуемые регулярные накопления.
Например, если человеку с зарплатой 40 тысяч рублей надо накопить на поездку на Алтай 50 тысяч рублей, в общем виде, без детализации расходов, таблица будет выглядеть так:
|месяц
|общие доходы, тыс. рублей
|общие расходы, тыс. рублей
|сбережения (план/факт), тыс. рублей
|январь
|40
|35
|5
|февраль
|40
|36
|5/4
|март
|40
|35
|5
|апрель
|40
|35
|5
|май
|40
|35
|5
|июнь
|40
|37
|5/3
|июль
|40
|35
|5
|август
|40
|35
|5
|сентябрь
|40
|35
|5
|октябрь
|40
|35
|5
|ноябрь
|40
|35
|5
|итог
|52
При составлении бюджета можно сразу увидеть, сколько денег нужно откладывать каждый месяц. Но сложно заранее предугадать все расходы за год, и в итоге может накопиться меньшая сумма. Поэтому лучше стараться откладывать чуть больше, чем требуется, либо увеличить срок накоплений.
Следить в приложении
Для многих самым простым способом начать копить могут стать специальные приложения для ведения бюджета. Их достаточно много, можно постепенно их тестировать и подобрать наиболее подходящее, например, «Дребеденьги» или EasyFinance.
Сейчас многие банковские мобильные приложения имеют функции контроля расходов и «копилки». Например, в «Сбербанке» достаточно ввести в мобильном приложении в поиск «Автонакопления» и выбрать нужный
вариант.
Это могут быть автонакопления в определенный день недели, процент от дохода, копилка для сдачи, когда округляются расходы в большую сторону. Такие же функции есть и у других приложений банков. Это достаточно просто и необременительно.
Метод копилок
Есть два варианта: разделить деньги по конвертам или распределять финансы по разным счетам в приложении своего банка. Это будут цифровые копилки.
Так, для контроля своих трат можно использовать метод 60-10-10-10-10:
- 60% на основные расходы — коммуналку, продукты, лекарства, косметику;
- 10% на нерегулярные расходы — на подарки, покупку техники;
- 10% на развлечения — билеты в театр, кафе, мастер-классы;
- 10% на накопления — на машину, ремонт или отпуск;
- 10% на долгосрочные накопления — на пенсию, ипотеку, учебу ребенка.
Штрафовать себя
Надо придумать штраф за невыполнение планов, например, если пропустил тренировку. И эту сумму складывать на отдельный счет или прямо в специальную коробку.
Также можно выписывать себе штрафы, если слишком много потратил. Например, за каждую незапланированную покупку дороже определенной суммы можно «штрафовать» себя на тысячу рублей. Это поможет сэкономить и заодно образует дополнительный доход.
Этот способ довольно прост, но у него есть минус: очень маленькая вероятность, что у человека получится накопить крупную сумму. Поэтому метод можно рассматривать только как забавное дополнение к обычным способам ведения бюджета и способ формирования суммы на самый черный день.
Челлендж «365 дней»
Плановое или автоматическое накопление денег кому-то покажется скучным и сложным. Если просто считать и копить неинтересно, можно делать это в игровой форме.
Игра «365 дней» не требует анализа бюджета. Нужно начертить таблицу с 365 клетками и в каждой из них написать цифры от 1 до 365. Затем каждый день нужно откладывать в копилку ту сумму, которая указана в таблице: то есть в первый день 1 рубль, в десятый день 10 рублей и в последний день — 365 рублей.
В итоге через год, если каждый день откладывать, накопится 66 тысяч 795 рублей. А если открыть для этих сбережений вклад в банке, то получится еще больше.
Если следовать схеме, то в последнем месяце года придется ежедневно откладывать более 300 рублей, то есть 10 850 рублей за месяц. Поэтому вычеркивать цифры из таблицы лучше не по порядку, а произвольно, ориентируясь на текущее материальное положение.
Или разделить календарь на четыре сектора: в первом оставить числа 1—91, далее 92—183, 184—275, 276—365. Каждый месяц вычеркивать несколько цифр из каждого блока, чтобы равномерно распределить нагрузку.
Игра «52 недели»
Еще одна финансовая игра-копилка, но более масштабная— «52 недели». Для этого нужно откладывать сумму не каждый день, а раз в неделю.
Чтобы начать, нужно начертить табличку, сделать в ней 52 клетки и расписать удобные для себя шаги — в 50 или 100 рублей. Так, если копить по 50 рублей, в первой клетке будет 50, во второй — 100, в десятой — 500. Так за год получится накопить 68 900 рублей.
Смысл этой финансовой игры в том, что человеку всегда легче начать с небольшой суммы. В первые несколько месяцев деньги, которые нужно откладывать, будут скромными и совершенно неощутимыми для бюджета. Когда же суммы возрастут, будет отложено уже так много, что не захочется останавливаться.