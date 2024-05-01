Семейные карты: как вдвоем тратить деньги с одного счета

Семейные карты с общим балансом выпустить легко, для этого даже не нужно быть членами одной семьи официально. При этом преимуществ множество — от удобного контроля трат до обеспечения высокого процента по банковским вкладам.

Фото: © Sibnet.ru

Владельцы совместного счета всегда тратят деньги разумнее, это многократно доказали экономисты и ученые. Исследования показывают, что владельцы индивидуальных счетов более склоны к спонтанным покупкам и дорогим развлечениям. Владельцы же совместных счетов демонстрируют более практичные траты, потому что разделяют ответственность за финансы.

Российские банки представляют подобную услугу в двух вариантах:

—

дополнительные (семейные) карты с единым балансом;

— один совместный счет.

Дополнительные (семейные) карты

В таком случае владельцем счета, к которому привязаны карты, является один член семьи. И именно он выпускает дополнительную дебетовую карту для другого человека.

Как правило, все держатели карт, привязанных к одному счету, имеют право пополнять общий баланс, оплачивать покупки и снимать наличные. Смысл в том, что все пользуются единым прозрачным бюджетом.

Можно настраивать особые условия. Так, некоторые банки позволяют выпускать спецкарты для детей. Для них есть возможность установки лимитов на траты в месяц и другие настраиваемые ограничения.

Процедура выпуска дополнительных карт очень простая. В личном кабинете или приложении банка достаточно выбрать открытие карты «Другому человеку», затем указать свой счет или карту, к которым привязать его карту, указать данные будущего держателя и способ получения. При этом владелец допкарты может не быть клиентом банка.

Фото: ©Sibnet.ru

Главное удобство — совместное планирование и контроль трат. Например, семейная пара решила, что на текущие ежемесячные расходы (продукты, коммунальные платежи, корм для животных, проезд, развлечения и т.д.) будет тратить не более 100 тысяч рублей в месяц, а остальное копить или тратить лично на себя.

Для совместных трат 100 тысяч вносятся на карту, к которой привязана дополнительная. И все (держатели основной и дополнительной крат) на оговоренные виды покупок тратят деньги с общего баланса и видят — сколько средств еще есть.

Еще плюс возникает, если в этом же банке у держателя основной карты есть другой продукт, размер процентов на котором зависит от размера трат по картам банка. Например, при тратах от 100 тысяч процент на накопительном счете будет 12%, если траты меньше — 4%.

При средней зарплате наемного рабочего вряд ли один человек может тратить более 100 тысяч, а два человека вместе — чаще всего расходуют около этого или больше.

Для назначения процента на накопительном продукте банк учитывает траты по всем картам, включая дополнительные. Таким образом, вместе получается выгоднее и тратить, и копить.

Совместный счет

Это когда несколько человек открывают в банке общий счет. Все они заключают договор. Для каждого выпускается карта.

Условия по договору могут равными или ограниченными. В первом случае все владельцы имеют полное право вносить средства, совершать покупки, переводить, снимать наличные.

Во втором случае в договоре специально прописываются права. Например, можно потратить только ту сумму, которые внес. Или каждый тратит не больше доли, указанной в договоре.

Совместный счет — более сложная услуга и поэтому пока она гораздо менее распространена, нежели семейные карты.