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Оплата QR-кодом: преимущества и недостатки

Источник:
Sibnet.ru
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Оплата QR-кодом
Фото: © Sibnet.ru
Магазины стали предлагать расплачиваться по QR-коду — на кассах и при онлайн-покупках. В чем отличия от обычного платежа картой и почему этот способ оплаты так настойчиво продвигают?

Оплата по QR-коду работает в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Перевод осуществляется моментально со счета покупателя на счет продавца. 

Фишка технологии в том, что реквизиты счета получателя зашифрованы в этой маленькой картинке: приложение на смартфоне моментально их распознает и отправляет деньги адресату, ничего не нужно вводить вручную.

Почему это выгодно магазинам

«Главная причина, почему торговая точка заинтересована в том, чтобы клиенты платили не банковской картой через терминал, а по QR-коду, — комиссия за эквайринг (проведение платежей)», — объяснила «Известиям» глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

То есть если покупатель платит картой, магазин отдает банку комиссию в среднем 1–2,5% от суммы платежа. А при оплате по QR-коду комиссия составляет 0,4–0,7%.

Разница, по ее словам, вроде бы невелика, но при большом обороте продавец выигрывает сотни тысяч рублей. «При этом максимальная комиссия уже заложена в цену товара или услуги», — отметила эксперт.

Если продавец настойчив

Иногда предложения продавцов или официантов оплатить по QR-коду становятся категоричными и похожими на требования. Или преподносятся как единственно возможный способ оплаты. 

«Дело в том, что обслуживающий персонал может получать инструкции от руководства настойчиво просить клиентов оплачивать покупки по QR-коду. Иногда от количества проведенных операций по QR-коду зависит и премия кассира или официанта. Поэтому нередки случаи, когда кассиры ссылаются на якобы неработающий терминал на кассе, оставляя покупателей без выбора», — сказала представитель Роскачества.

Плюсы для покупателя

Но оплата по QR-коду имеет ряд безусловных преимуществ и для покупателя:

  • Не нужна банковская карта. Для оплаты достаточно смартфона с подключенным интернетом и установленным банковским приложением. То есть карточку можно вообще с собой не носить. В крайнем случае, эта технология может стать резервным способом оплаты, если человек забыл карту и на его телефоне нет NFC.

  • Безопасность. Наличные или карту можно потерять. Потерянным телефоном воспользоваться для оплаты с помощью QR-кода практически невозможно: для этого нужно сначала разблокировать само устройство, а затем зайти в банковское приложение.

  • Быстрый возврат при отмене покупки. Поскольку при расчетах по QR-коду используется СБП, деньги вернутся моментально. При оплате картой деньги на нее будут возвращены через несколько дней.

Минусы

У оплаты по QR-коду есть несколько недостатков, связанных с особенностями технологии:

  • Нужен смартфон. Без устройства с подключенным интернетом и установленным на нем приложением банка расплатиться не получится.

  • Долгий процесс. Карточку достаточно приложить к терминалу. Для оплаты по QR-коду нужно открыть приложение, считать код, подтвердить платеж, дождаться его проведения.

  • Нет кешбэка. Банки не получают комиссию за эквайринг при оплате через QR-код, поэтому не начисляют своим клиентам кушбэк ни рублями, ни бонусами. Правда, некоторые магазины за оплату таким способом предоставляют свои бонусы.
Тема: Личные финансы
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Экономика #Потребитель #Деньги #Торговля
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