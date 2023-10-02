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Вместо доллара и евро: в какой валюте хранить сбережения?

Источник:
Sibnet.ru
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Нестабильный рубль заставил россиян задуматься о надежном вложении средств, чтоб они не обесценились со временем. Эксперты посоветовали, на какие валюты стоит обратить внимание.

Курс российской валюту в последнюю неделю сентября вновь перешел к снижению. 2 октября доллар на Московской бирже поднялся выше 98 рублей.

«На данный момент курс все еще слабый, полагаю, что в среднесрочной перспективе увидим незначительное укрепление до уровня 90 рублей. В октябре, скорее всего, курс все еще будет оставаться на повышенном уровне, в районе 95 рублей», — сказал РБК портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев,

Дать рублю шанс

В какие инструменты сейчас вкладывать деньги, если доллар и евро превратились из символов стабильности «в токсичные» валюты? По мнению аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, поскольку инвестиции в иностранные валюты недружественных стран по-прежнему связаны со значительными рисками, не стоит ставить крест на рубле.

По его словам, в четвертом квартале российская валюта может выглядеть более привлекательно. Повышенная ключевая ставка создает предпосылки как для роста доходности рублевых активов, так и для некоторой коррекции курса рубля, сказал Трифонов в интервью «Российской газете».

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что именно рубль будет наиболее предпочтительной валютой для инвестирования в ближайшие месяцы.

Иены и франки

Трифонов отметил, что, так как в четвертом квартале текущего и первом квартале 2024 года ожидается некоторая коррекция курса доллара, для валютных вложений он порекомендовал бы альтернативные валюты — например, японскую иену или швейцарский франк.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, наиболее перспективными будут валюты стран с процентными ставками выше, чем у американского доллара. Речь идет, в частности, об австралийском и новозеландском долларе.

По его словам, для сбережения средств имеет смысл обратить внимание на облигации. «Сейчас доходности рублевых облигаций находятся на весьма привлекательных уровнях, поэтому их покупка и удержание до погашения способны принести положительную реальную доходность», — объяснил он.

Плохие варианты

Что же касается юаня, то Суверов не считает его перспективной инвестицией в грядущие месяцы. Он подчеркнул, что китайская валюта сейчас находится на многолетних минимумах к доллару, и, вероятно, продолжит снижаться из-за разницы в ставках, 3,5% по юаню против 5,5% по доллару.

Он также призвал воздержаться от инвестиций в валюты стран с аномально высокой инфляцией, в частности, в турецкую лиру или аргентинский песо, так как высокая инфляция съедает покупательную способность этих валют.

Из валют, в которые точно не стоит инвестировать, Джиоев выделил евро. Сейчас против него играют два фактора: разницу базовых ставок между Европой и США, а также то, что сам Центральный банк Европы отметил падение внешнего спроса на европейские товары.

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