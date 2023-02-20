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Налоговый вычет в 2023 году: какие бывают и как получить

Источник:
Sibnet.ru
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Налоговый вычет в 2023 году можно оформить за покупку квартиры, за лучение зубов, за обучение ребенка и еще за ряд услуг. А с нового года налоговый вычет можно оформить даже за занятия фитнесом.

Работающий человек, отчисляющий с зарплаты 13% НДФЛ, имеет право на налоговый вычет за квартиру, лечение, обучение, торговлю ценными бумагами, занятия спортом… Разбираемся, какие имущественные и социальные вычеты можно получить, и что для этого нужно.

Кто может получить налоговый вычет

Налоговый вычет может получить любой гражданин России, если у него есть налогооблагаемый доход. Если человек не отчисляет налогов с дохода, то и на вычет он претендовать не может.

Налоговый вычет в 2023 году можно получить двумя способами. Первый — возврат части уплаченного ранее НДФЛ, второй — уменьшение налогооблагаемой базы. 

Например, сотрудник может получать заработную плату без ежемесячного вычета в 13%. Если раньше из заработка в обязательном порядке вычиталась эта сумма, то после оформления налогового вычета человек будет получать ее на руки.

А оснований для получений налогового вычета несколько. Они делятся на имущественные, социальные, стандартные, инвестиционные, профессиональные налоговые вычеты.

Что такое имущественный налоговый вычет?

Налоговый вычет за недвижимость в 2023 году можно получить, если в прошлом году человек купил:

  • квартиру, комнату или долю в них;
  • земельный участок для постройки дома или долю такого участка;
  • земельный участок с домом или долю в нем.

Допустим, в 2022 году Николай купил квартиру стоимостью более 2 миллионов рублей. Он имеет право получить вычет в сумме 260 тысяч рублей (13% от стоимости недвижимости, но не более лимита в 260 тысяч). Но ему не выплатят эту сумму сразу. 

Николай получит не более того, что сам заплатил государству за год. Если зарплата Николая в 2022 году была 40 тысяч рублей, из нее «на руки» он получал 34 тысячи 800 рублей, а отчислял государству 5 тысяч 200 рублей (13% НДФЛ). Всего за год он заплатил налогов 62 тысячи 400 рублей (5,2 тысячи умножить на 12 месяцев), значит это и будет сумма налогового вычета, которую он сможет получить в 2023 году.

В 2024 году он вновь может обратиться в налоговую, и так, пока не получит все свои 260 тысяч.

Николай может не просить выплатить ему всю сумму за год сразу, а потребовать, чтобы в течение 2023 года с его доходов не отчисляли 13%.

Подробнее о налоговом вычете на квартиру

Если жилье приобретали супруги в официальном браке, они могут получить двойной вычет. Например, супруги Анна и Олег в 2022 году купили квартиру стоимостью 4,5 миллиона рублей, и собственность оформлена как общая. Они распределили вычет 50/50. В этом случае и Анна и Олег имеют право подать заявление на оформление налогового вычета с суммы 2,25 миллиона рублей каждый. 

В результате каждый из супругов получит 260 тысяч рублей.

Документы для имущественного налогового вычета

Для получения имущественного налогового вычета в 2023 году в налоговую инспекцию необходимо предоставить пакет документов:

  • выписку из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на квартиру;
  • договор о покупке квартиры, либо договор участия в долевом строительстве, либо договор уступки права требования и акт приема-передачи;
  • подтверждение оплаты: чеки, квитанции, платежные поручения, расписки от продавца;
  • свидетельство о браке и рождении ребенка, если платили за долю супруга или ребенка;
  • доверенность на оплату, если деньги за квартиру кто-то вносил по вашему поручению;
  • договор ипотеки, график погашения ипотеки и справка об уплате процентов из банка, если квартира куплена в ипотеку;
  • заявление от супругов, если они распределили вычет между собой;
  • справку о доходах по форме 2-НДФЛ за тот год, за который заявлен вычет.

Как взять налоговый вычет за ипотечные проценты

А если квартира была куплена в ипотеку, то в 2023 году по налоговому вычету можно вернуть до 390 тысяч рублей с суммы уплаченных банку процентов. 390 тысяч — это лимит вычета за проценты по ипотеке, который раз в жизни может вернуть каждый гражданин РФ. Сумма возврата считается также — на 13% НДФЛ. Чтобы получить налоговый вычет за проценты по ипотеке, нужно будет предоставить:

  • справку по форме 2-НДФЛ;
  • выписку из ЕГРН;
  • договор купли-продажи или договор долевого участия;
  • договор на получение ипотечного кредита;
  • справку об выплаченных процентах по ипотеке, ее нужно взять в банке.

А что такое социальный налоговый вычет?

Это вычеты на любые понесенные социальные расходы. В их число входят налоговые вычеты за обучение, лечение, благотворительность, медицинское страхование, инвестиционные расходы, физкультурно-оздоровительные услуги.

В 2023 году произошли изменения в социальных налоговых вычетах — появилось еще одно основание для возврата части налогов. Теперь можно оформить вычет на физкультуру и спорт. Проще говоря, если человек весь год занимался фитнесом, оплачивая услуги спортзала и тренера, то он имеет право вернуть часть выплаченных налогов.

Но физкультурно-спортивная организация должна быть включена в перечень, ежегодно утверждаемый Правительством РФ. Иначе претендовать на вычет не получится. Заявить вычет по НДФЛ на фитнес налогоплательщик может только в 2024 году по расходам, которые он понесет в 2023 году.

Какие еще социальные вычеты можно получить

Перечень социальных налоговых вычетов, которые можно получить в 2023 году.

Для получения социального налогового вычета необходимо:

  • заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;
  • взять справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за год по форме 2-НДФЛ;
  • собрать копии бумаг, подтверждающих право на вычет;
  • собрать копии платежных документов.

Затем нужно представить в налоговый орган по месту жительства или через сайт «Мой Налог» заполненную налоговую декларацию с копиями или сканами всех документов. Написать заявление на налоговый вычет. После того как заявление примут, сотрудники налоговой отправят документы на трехмесячную проверку.

Подробно о вычете за лечение

По прошествии трех месяцев нужно следить за результатом в личном кабинете на сайте ФНС — там появится информация о переплате налога. После этого уже можно ждать поступления денег на счет — не больше месяца.

Когда подавать документы на налоговый вычет в 2023 году

Получить налоговый вычет возможно не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ. То есть в 2023 году налогоплательщик может обратиться для получения вычетов за период с 2020 по 2022 годы. За каждый год нужно представлять отдельную декларацию по форме 3-НДФЛ. Подать документы можно в течение года.

Налоговый вычет на детей в 2023 году

Родители или опекуны, работающие и уплачивающие НДФЛ, также имеют право на налоговый вычет на детей. Это фиксированная сумма, на которую ежемесячно уменьшается налогооблагаемая база. То есть родитель получает зарплату в большем размере.

Сумма налогового вычета на детей может быть разной:

  • 1400 рублей — на первого ребенка;
  • 1400 рублей — на второго ребенка;
  • 3 тысячи рублей — на третьего и каждого последующего ребенка;
  • 12 тысяч рублей — на каждого ребенка-инвалида, студента-очника, аспиранта, ординатора, интерна.

Важно, что это суммы вычета, а не сумма, которую человек получает на руки ежемесячно. Вычет — это налог с остатка — 13%.

Например, если у женщины сын — студент-очник, то она имеет право на ежемесячный вычет 12 тысяч рублей. Но выплата будет считаться следующим образом: 12 000 Х 0,13 = 1560 рублей.

Вычет предоставляют до тех пор, пока доход налогоплательщика с начала года не превысит 350 тысяч рублей. После этого налоговый вычет на детей отменяют с того месяца, в котором доход превысил лимит. С нового года лимит обнуляется и получать его можно снова.

Налоговый вычет на детей можно оформить на работе. Нужно прийти в бухгалтерию, написать заявление и приложить к нему следующие документы:

  • копию свидетельства о рождении или усыновлении ребенка;
  • копию паспорта с отметкой о браке или свидетельство о регистрации брака, если родители женаты;
  • справку из образовательного учреждения о том, что ребенок обучается на дневном отделении, если он студент;
  • справку об инвалидности, если ребенок инвалид;
  • справку о рождении ребенка по форме 2 и копию страницы паспорта о семейном положении для двойного вычета одинокому родителю;
  • свидетельство о смерти второго родителя или выписка из решения суда о признании родителя безвестно отсутствующим, если второй родитель умер или пропал без вести;
  • документы опекунов и попечителей, подтверждающие их право на воспитание ребенка.

Вычет продлевается автоматически каждый год, писать новое заявление не нужно.

Тема: Личные финансы
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