Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году

Оформить налоговый вычет за покупку квартиры или другой недвижимости в 2023 году можно за несколько минут онлайн, если собраны все нужные документы. Как быстро подать документы на вычет и какую сумму можно получить?
Каждый год работающие россияне платят 13% налогов с дохода. Государство возвращает часть из них через систему налоговых вычетов. Их можно получить за лечение, обучение и за покупку жилья.
Вычет за покупку жилой недвижимости имеет право получить каждый россиянин один раз. При покупке можно вернуть 13% от стоимости недвижимости или от от расчетного лимита, если цена приобретения выше него. Лимит — 2 миллиона рублей на человека. Таким образом, максимальная сумма налогового вычета за квартиру в 2023 году – 260 тысяч рублей на одного человека.
Например, если квартира стоила 1,5 миллиона рублей, 13% от ее стоимости составит 195 тысяч рублей — это и есть сумма налогового вычета, которую можно вернуть за покупку этой квартиры.
Если недвижимость стоит 5 миллионов рублей – сумма возврата составит 13% от установленного лимита (2 миллиона рублей). То есть максимум 260 тысяч рублей.
Но есть лайфхак. Если квартиру совместно купили супруги, находящиеся в официальном браке, то каждый из них может претендовать на возврат с 2 миллионов рублей, то есть жена и муж получат по 260 тысяч рублей.
Однако не всегда можно получить сразу все 260 тысяч рублей налогового вычета. В 2023 году вернут сумму не более той, которую покупатель квартиры заплатил за 2022 год. Такая же схема в следующем году. То есть выплаты можно получать несколько лет, пока не будет получена максимально возможная сумма вычета — 260 тысяч рублей.
Сроки подачи вычета
Подавать на налоговый вычет нужно на следующий год после покупки жилья, например, если покупка была в 2022 году, то подавать заявление на вычет можно с начала 2023 года.
Срока давности для получения налогового вычета на квартиру в 2023 году не существует. Можно сделать это и через 20 лет после покупки квартиры. Но стоить помнить, что вернуть подоходный налог получится не более чем за три последних года.
За ипотеку вернут больше
Налоговый вычет за квартиру по ипотеке также позволяет вернуть деньги, уплаченные в качестве процентов по ипотечному кредиту.
В этом случае лимит для расчета вычета 3 миллиона рублей, а максимальная сумма к возврату по процентам составляет 390 тысяч рублей.
Также, как и со стоимостью квартиры, каждый из супругов может вернуть максимально 13% от 3 миллионов рублей. То есть вместе они могут получить 1,3 миллиона рублей (520 тысяч — налоговый вычет со стоимости квартиры и 780 тысяч рублей — с уплаченных процентов по кредиту), если недвижимость стоила более 4 миллионов рублей, а по ипотеке выплачено более 6 миллионов процентов.
Как оформить налоговый вычет?
Обратиться в налоговую можно, не выходя из дома, если собраны необходимые документы для налогового вычета за квартиру. Оформление происходит через личный кабинет налогоплательщика. В него можно зайти, если есть регистрация на портале «Госуслуги». Также нужно оформить электронную подпись.
В личном кабинете нужно зайти во вкладку «Доходы и вычеты» и выбрать раздел «Получить вычет».
Декларация о доходах появится в кабинете автоматически, ее также можно запросить в отделении налоговой службы.
Заявление можно подать онлайн, прикрепив сканы документов, подтверждающих покупку, право собственности и траты.
Необходимые документы для налогового вычета за квартиру:
- выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на квартиру
- договор о покупке квартиры, либо договор участия в долевом строительстве, либо договор уступки права требования и акт приема-передачи
- подтверждение оплаты: чеки, квитанции, платежные поручения, расписки от продавца
- договор ипотеки, график погашения ипотеки и справка об уплате процентов из банка, если квартира куплена в ипотеку
- заявление от супругов, если они распределили вычет между собой на покупку квартиры и по процентам
- справка о доходах за тот год, за который заявлен вычет
Справку о доходах можно взять на работе или заказать на «Госуслугах» или выгрузить из личного кабинета налогоплательщика.
При оформлении налогового вычета через личный кабинет нужно указать данные банковского счета, куда придут деньги. Но не стоит ждать их быстро: налоговая служба проводит камеральную проверку отправленных данных, которая занимает до трех месяцев.
Также представители налоговой могут позвонить, если что-то оформлено неверно. В некоторых случаях могут попросить принести какие-то документы для налогового вычета на квартиру лично.