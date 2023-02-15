Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году

Оформить налоговый вычет за покупку квартиры или другой недвижимости в 2023 году можно за несколько минут онлайн, если собраны все нужные документы. Как быстро подать документы на вычет и какую сумму можно получить?

Каждый год работающие россияне платят 13% налогов с дохода. Государство возвращает часть из них через систему налоговых вычетов. Их можно получить за лечение, обучение и за покупку жилья.

Вычет за покупку жилой недвижимости имеет право получить каждый россиянин один раз. При покупке можно вернуть 13% от стоимости недвижимости или от от расчетного лимита, если цена приобретения выше него. Лимит — 2 миллиона рублей на человека. Таким образом, максимальная сумма налогового вычета за квартиру в 2023 году – 260 тысяч рублей на одного человека.

Например, если квартира стоила 1,5 миллиона рублей, 13% от ее стоимости составит 195 тысяч рублей — это и есть сумма налогового вычета, которую можно вернуть за покупку этой квартиры.

Если недвижимость стоит 5 миллионов рублей – сумма возврата составит 13% от установленного лимита (2 миллиона рублей). То есть максимум 260 тысяч рублей.

Но есть лайфхак. Если квартиру совместно купили супруги, находящиеся в официальном браке, то каждый из них может претендовать на возврат с 2 миллионов рублей, то есть жена и муж получат по 260 тысяч рублей.

Однако не всегда можно получить сразу все 260 тысяч рублей налогового вычета. В 2023 году вернут сумму не более той, которую покупатель квартиры заплатил за 2022 год. Такая же схема в следующем году. То есть выплаты можно получать несколько лет, пока не будет получена максимально возможная сумма вычета — 260 тысяч рублей.

Сроки подачи вычета

Подавать на налоговый вычет нужно на следующий год после покупки жилья, например, если покупка была в 2022 году, то подавать заявление на вычет можно с начала 2023 года.

Срока давности для получения налогового вычета на квартиру в 2023 году не существует. Можно сделать это и через 20 лет после покупки квартиры. Но стоить помнить, что вернуть подоходный налог получится не более чем за три последних года.

За ипотеку вернут больше

Налоговый вычет за квартиру по ипотеке также позволяет вернуть деньги, уплаченные в качестве процентов по ипотечному кредиту.