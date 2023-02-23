«Не в деньгах счастье», «честных денег не бывает» — эти и другие установки, привитые с детства, мешают человеку на пути к благосостоянию. Почему мы боимся говорить о деньгах, зарабатывать их и приумножать, объяснил психодраматерапевт Стас Ефремов.

В России не принято говорить о деньгах. Финансовые темы зачастую обсуждают только в кругу самых близких, но даже это — редко. В головах россиян полно стереотипов, что тема денег может оскорбить человека или ухудшить близкие отношения. Человек боится, что его сглазят, позавидуют, что деньги отберут.

Опасные мысли

Часто человек выстраивает бессознательные сценарии, негативно влияющие на отношения с финансами и уровень дохода. Так, при разговоре о деньгах, человек испытывает:

Страх, стыд, чувство вины либо напряжение возникает при упоминании денег.

Ему сложно просить повышение зарплаты, отказывать друзьям или родственникам при просьбе дать в долг и так далее.

Если появляются деньги, человек разбивает машину; отказывается от повышения сам либо всех повышают, кроме него; зарплата меньше, чем у коллег.

Для каждой такой истории можно найти логичное оправдание, но если это происходит постоянно, то, скорее всего, это не совпадение. Это мозг пытается защитить от чего-то болезненного и неприятного. И это болезненное и неприятное — деньги.

«Ни богатые родственники, ни доступ к разнообразным ресурсам: образованию, связям и так далее, не могут защитить от страха больших денег, который передается по наследству», — цитирует «АиФ» Ефремова.

Неосознаваемые сценарии обхождения с финансами могут передаваться генетически, подкрепляясь в детстве собственным опытом и проявляясь в жизни двумя путями:

Человек не идет на повышение, не выбирает более прибыльную компанию или профессию, отказывается от подработок.

Деньги уходят сквозь пальцы: неожиданно полученная прибыль в виде наследства, выигрыша, подарка либо пропивается, либо отдается в долг тому, либо вкладывается в заведомо проигрышную инвестицию.

Страх по наследству

У современного россиянина большинства таких психотравм — наследственные. Россия в XX веке пережила революцию и экспроприацию, а лихие «девяностые» добавили и разворошили в памяти ужасы прошлого.

В итоге у большинства жителей России большие деньги вызывают страх и недоверие: «деньги до добра не доведут», «честных денег не бывает», «не в деньгах счастье», «не жили богато, нечего и начинать».

К тому же, в советские годы существовал миф, что деньги — это стыдно. Интеллигентный, образованный человек не должен говорить о них и желать чрезмерного богатства. И все эти установки остались в обществе до сих пор.

Поэтому человеку нужно понять, почему деньги вызывают негативные эмоции, «порыться» в памяти, начиная с детства. Может быть в 90-е погиб кто-то из близких родственников и трагедия была связан с деньгами. В этом случае в голове могла отложиться установка — за деньги убивают.

Несложные способы копить деньги

Может быть подросток, начавший зарабатывать, встретился с вымогателями, отбирающим у него деньги? Тогда в голове осядет другая установка — зачем стараться, если все равно отберут.

А может девушка, получившая крупную сумму, вызвала зависть у близкой подруги и навсегда испортила с ней отношения? А может в доме, где она росла, любимой поговоркой было — «не в деньгах счастье».

Как изменить негативный сценарий?

Человек должен понять, почему деньги вызывают у него отторжение. Назвать то, что есть, вне зависимости, насколько абсурдно это может звучать. Проговаривая вслух и делая явным свой страх, люди на рациональном уровне помогают немного его ослабить.

Далее, если есть возможность — узнать историю своего рода. Спросить, как жили бабушка и дедушка, и мамы скорее всего смогут рассказать многое про своих родителей и прародителей. Знание, что прадеда расстреляли за зерно, поможет объяснить невероятные и несопоставимые с настоящим страхи и фантазии.

А если и это не принесет понимания, можно пойти к психологу, который поможет прикоснуться к глубинным страхам и боли, и окончательно переосмыслить и изменить негативный сценарий вечного бедняка.