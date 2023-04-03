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Как вернуть съеденные банкоматом деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Банкомат может взять купюру, но не зачислить деньги на счет, в таком случае нужно сфотографировать экран банкомата и его номер и сообщить в банк, сообщается на сайте правительства России «Объясняем. рф».

Если человек снимает в банкомате крупную сумму, а деньги со счета списаны, но их не выдали или, наоборот, решил закинуть деньги на карту — банкомат их «съел», а sms о пополнении так и не пришла, то нужно предпринять действия.

«Сфотографируйте экран банкомата и его номер, запишите дату и точное время операции, сохраните чек, если его выдали. Позвоните по номеру на банкомате и расскажите о случившемся», — говорится в сообщении.

Также можно информацию отправить в чат приложения банка. Если через чат проблему решить не удалось, то стоит отправиться в любое отделение банка, выдавшего карту, и составить претензию.

В заявлении указать личные и контактные данные; номер банкомата, дату и время операции; на каком этапе операции возникла ошибка и какую сумму вы потеряли; номер счета для зачисления денег. Лучше попросить копию обращения с печатью. Максимальный срок рассмотрения заявления — 30 дней.

Тема: Личные финансы
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Экономика #Деньги
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