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Представлены новые смартфоны Xiaomi

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi провела презентацию новой линейки смартфонов Redmi Note 10, Note 10 Pro и 10 Pro Max. Аппараты получили дисплеи Super AMOLED, производительное железо и бюджетный ценник.

«Народный» смартфон Redmi Note 10 базируется на чипе Snapdragon 678 и оснащен экраном Super AMOLED на 6,43 дюйма. Основная камера состоит из четырех модулей, главный из которых имеет разрешение 48 МП.

Емкость аккумулятора Redmi Note 10 — 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Сканер отпечатка расположен в боковой кнопке. В модели используется Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

Redmi Note 10 Pro и 10 Pro Max фактически отличаются лишь главным модулем основной камеры: в обычной версии установлен датчик с разрешением 64 МП, тогда как максимальная получила продвинутый датчик 108 МП

В остальном они имеют Snapdragon 732G в качестве основы, а также 6,67-дюймовые Super AMOLED дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора аппаратов составляет 5020 мАч, а быстрая зарядка восполняет его за 75 минут.

Redmi Note 10 обойдется примерно в 12 тысяч рублей, Redmi Note 10 Pro — 16 тысяч рублей, а за Redmi Note 10 Pro Max попросят примерно 19 тысяч рублей. Старт официальных продаж намечен на 16 марта.

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