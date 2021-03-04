Детей в гимназии Барнаула поили компотом с опарышами

Компот с опарышами и сгнившие сухофрукты нашли родители в столовой одной из гимназий Барнаула. Прокуратура и Роспотребнадзор Алтайского края начали проверку.

Родственница одного из учеников сходила в столовую гимназии №123, где ее не ждали. Она увидела грязные столы, испачканные кашей и маслом. В компоте она нашла червей, заметила и сгнившие сухофрукты. Фотографии, подтверждающие произошедшее, она разместила в социальных сетях.

«Стол вытерли только по её просьбе и то со словами "я их в субботу вытирала". Есть готовое ведро с водой и тряпкой ужасного вида (жирная ветошь)… Убирали со стола в перчатках, при этом этими же грязными руками трогая все тарелки», – сказано в публикации.

Питание в школе организует Комбинат школьного питания «Глобус». Как сказано на сайте прокуратуры, надзорные ведомства собираются проверить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании в РФ.

В том числе изучат состояние помещений и оборудования для приготовления и приема пищи, соблюдение личной гигиены персонала пищеблока, качество поставляемых продуктов питания для приготовления пищи и организацию их хранения. Также планируется изучить соответствие требованиям закона примерного меню, утвержденного в школе, включая бесплатное горячее питание младших школьников.

При этом руководитель комбината Евгений Скурлатов в разговоре с изданием «Банкфакс» сказал, что не собирается отпираться и просит прощения у родителей и детей от лица коллектива за эту оплошность. При этом сам он придерживается мнения, что червь в еде был абсолютно безвреден, да и вообще свидетельствовал о качестве используемого сырья.

«Я видел только фото, поскольку к нам с этой проблемой не обращались. Всякое бывает, человеческий фактор присутствует. Ну, пришли бы да сказали, вот, мол, плавает. Вы или я в детстве будто не встречали червя в еде? Ну, выкинул его из чашки да и все. Он же фруктовый, безвредный», – сказал он.