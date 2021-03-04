НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Детей в гимназии Барнаула поили компотом с опарышами

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © пресс-служба правительства НСО

Компот с опарышами и сгнившие сухофрукты нашли родители в столовой одной из гимназий Барнаула. Прокуратура и Роспотребнадзор Алтайского края начали проверку.

Родственница одного из учеников сходила в столовую гимназии №123, где ее не ждали. Она увидела грязные столы, испачканные кашей и маслом. В компоте она нашла червей, заметила и сгнившие сухофрукты. Фотографии, подтверждающие произошедшее, она разместила в социальных сетях.

«Стол вытерли только по её просьбе и то со словами "я их в субботу вытирала". Есть готовое ведро с водой и тряпкой ужасного вида (жирная ветошь)… Убирали со стола в перчатках, при этом этими же грязными руками трогая все тарелки», – сказано в публикации.


Питание в школе организует Комбинат школьного питания «Глобус». Как сказано на сайте прокуратуры, надзорные ведомства собираются проверить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании в РФ.

В том числе изучат состояние помещений и оборудования для приготовления и приема пищи, соблюдение личной гигиены персонала пищеблока, качество поставляемых продуктов питания для приготовления пищи и организацию их хранения. Также планируется изучить соответствие требованиям закона примерного меню, утвержденного в школе, включая бесплатное горячее питание младших школьников.

При этом руководитель комбината Евгений Скурлатов в разговоре с изданием «Банкфакс» сказал, что не собирается отпираться и просит прощения у родителей и детей от лица коллектива за эту оплошность. При этом сам он придерживается мнения, что червь в еде был абсолютно безвреден, да и вообще свидетельствовал о качестве используемого сырья.

«Я видел только фото, поскольку к нам с этой проблемой не обращались. Всякое бывает, человеческий фактор присутствует. Ну, пришли бы да сказали, вот, мол, плавает. Вы или я в детстве будто не встречали червя в еде? Ну, выкинул его из чашки да и все. Он же фруктовый, безвредный», – сказал он.

Еще по теме
Жители Кузбасса раскритиковали будущий памятник медработникам
Власти изменят облик популярнейшего сквера Новосибирска
Прокуратура отсудила бомбоубежище в Новосибирске у «Вимм-Билль-Данна»
Четыре города Сибири стали антилидерами рейтинга комфорта
смотреть все
Алтайский край #Город
Домострой
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Все статьи
Подробности
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ростелеком в Чите разогнал скорость интернета до 300 Мбит/с
Сибирь 04.03.2021 17:17
Воздух в Новосибирске прогреется до нуля градусов
Сибирь 04.03.2021 16:33
Первый за Уралом рентген с 3D-визуализацией прибыл в Новосибирск
Сибирь 04.03.2021 16:22
Экс-директора омского ЛВЗ осудили за неуплату налогов на миллиард
Сибирь 04.03.2021 16:20
Самое популярное
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4618
Определился чемпион мира по StarCraft 2
3694
Perseverance отправил с Марса панораму в огромном разрешении
3231
Родители продали дочь-подростка для оплаты лечения сына
2896
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских...

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

лачинов

А что? Имеет место агрессия, чтобы давать отпор? Тут ведь как. В экономическом и политическом плане противопоставить...

Д. В

"Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом...
Sibnet.Ru