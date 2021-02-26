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Кузбасским полицейским из дела об убийстве девушки изменят обвинение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кемеровских полицейских, проигнорировавших вызовы в дом, где в итоге парень убил бывшую девушку, обвинят по более тяжелой статье — Ленинский районный суд в пятницу удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Убийство 23-летней девушки произошло в январе прошлого года, но резонанс получило только сейчас по инициативе ее родственников и друзей. Соседи, слыша крики о помощи, несколько раз вызвали полицию, но никто не приехал.

Обвинение полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову предъявлено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), максимальное наказание по которой — арест на три месяца. Защита и гособвинение настаивали на переквалификации на часть 2 той же статьи, по ней виновные могут получить до пяти лет лишения свободы. Суд признал их доводы обоснованными.

«Из предъявленного подсудимым обвинения ясно, что неисполнение Балашовым и Тарицыным своих должностных обязанностей повлекло совершение преступления против жизни Пехтелевой, смерть которой наступила не только в результате травмы шеи, сопровождавшейся механической асфиксией (удушением), но и в результате травмы головы, в совокупности осложнявшейся отеком головного мозга, что может свидетельствовать о возможном наличии непрямой причинно-следственной связи между бездействием Балашова и Тарицына и наступившей впоследствии смерти Пехтелевой», — цитирует ТАСС судью.

Пока полицейские продолжают работать в отделе, один из них понижен в должности.

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Топ комментариев

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

karuto

Скакуасы скакали скакали, да не выскакали. Теперь снова боевой гапак на поле с граблями?

BadBoy91

в долларовом эквиваленте, и как заживём!!! с колен встанем и попрём гуськом
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