Xiaomi представила фирменные наушники Redmi AirDots 3

Компания Xiaomi представила третье поколение беспроводных наушников Redmi AirDots. Характеристики фирменной гарнитуры значительно улучшены, следует из презентации гаджета.

Так, версия Bluetooth обновлена до 5.2, что дает более высокую скорость и стабильное соединение. Кроме этого, TWS-гарнитура теперь поддерживает кодек aptX для повышения качества звука.

Наушники могут беспрерывно работать до семи часов без подзарядки. Для Redmi AirDots 3 также есть так называемый кейс автономности, с которым автономность увеличивается до 30 часов, отмечает производитель.

Redmi AirDots 3 поддерживает сенсорное управление, встроенный голосовой помощник XiaoAI и всплывающую анимацию. Гарнитура также получила защиту от воды по стандарту IPX7 и технологию Environment Noise Reduction для удаления посторонних шумов.

Продажи наушников в Китае стартуют 4 марта, позднее новинка выйдет на мировой рынок. Предварительная стоимость Redmi AirDots 3 — 199 юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет примерно 2 тысячи рублей.