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Xiaomi представила фирменные наушники Redmi AirDots 3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Xiaomi представила третье поколение беспроводных наушников Redmi AirDots. Характеристики фирменной гарнитуры значительно улучшены, следует из презентации гаджета.

Так, версия Bluetooth обновлена до 5.2, что дает более высокую скорость и стабильное соединение. Кроме этого, TWS-гарнитура теперь поддерживает кодек aptX для повышения качества звука.

Наушники могут беспрерывно работать до семи часов без подзарядки. Для Redmi AirDots 3 также есть так называемый кейс автономности, с которым автономность увеличивается до 30 часов, отмечает производитель.

Redmi AirDots 3 поддерживает сенсорное управление, встроенный голосовой помощник XiaoAI и всплывающую анимацию. Гарнитура также получила защиту от воды по стандарту IPX7 и технологию Environment Noise Reduction для удаления посторонних шумов.

Продажи наушников в Китае стартуют 4 марта, позднее новинка выйдет на мировой рынок. Предварительная стоимость Redmi AirDots 3 — 199 юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет примерно 2 тысячи рублей.

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Топ комментариев

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

karuto

Скакуасы скакали скакали, да не выскакали. Теперь снова боевой гапак на поле с граблями?

BadBoy91

в долларовом эквиваленте, и как заживём!!! с колен встанем и попрём гуськом
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