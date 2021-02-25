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Закон об охране лесов Новосибирской области вызвал спор депутатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты Заксобрания Новосибирской области поспорили о принятии закона об особо охраняемых территориях в регионе, который должен защитить Заельцовский парк и другие леса от вырубки, но при этом дать возможность жителям, например, реконструировать жилье.

Заксобрание во втором чтении приняло областной закон об особо охраняемых природных территориях. В частности, в нем прописана такая охраняемая зона, как «лесные парки». Устанавливать территорию зон и выдавать разрешение на строительство в них будет региональное правительство, а не муниципальные власти.

Депутат Яков Новоселов отметил, что закон нужный, но в нем есть юридические неточности, которые могут привести к «параличу» на территории этих зеленых зон. Например, решение о создании охраняемой зоны могут принять до того, как установят границы этой зоны и статус, а значит начнут действовать ограничительные меры. 

Из-за этого люди уже живущие на территории лесного парка, возможно не смогут реконструировать сгоревший дом. Поэтому депутат призвал сделать формулировки более четкими.

В ответ на это замечание депутат Андрей Панферов выступил с эмоциональной речью. «Начинают резать, как собственный пирог, лес, не считаясь с жителями… Не осталось мест в Новосибирске, где люди могут прийти и отдохнуть», — сказал депутат, заметив, что никто из частных лиц не пострадает, а защитить тот же Заельцовкий бор этот закон поможет.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что этот закон «положительно скажется на ситуации (с зелеными массивами) в области». Депутаты отметили, что даже после принятия закона во втором чтении, его можно будет скорректировать.

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