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Новосибирский квадракоптер-силач поднимет 2 тонны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Ученые НГТУ создают платформу для летательных аппаратов, работающих в экстремальных условиях, простейшим вариантом которых станет квадрокоптер грузоподъемностью две тонны, сообщается на сайте вуза.

«Мы получили патент на конструкцию этих мультироторных (вертолетных) платформ и сейчас идет разработка и поиск комплектующих, чтобы строить реальный аппарат», — сообщил профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверков. Предельная грузоподъемность сможет достигать 15 тонн.

Планируется подготовить самый важный элемент платформы — силовую установку, которая будет работать на базе полноценного двигателя. Наиболее подходящим считается бензиновый двигатель. Так, рассматривается возможность использовать первый в мире полностью алюминиевый двигатель, изготовленный ранее учеными НГТУ. На весну 2021 года намечены испытания его облегченной версии, для использования на его основе ячейки для данной платформы.

«Есть задачи полета в городских условиях, где обилие проводов и деревьев. Вертолеты к такому не приспособлены. Минимальный контакт с посторонним объектом чреват для вертолета катастрофой. А этот аппарат сконструирован так, чтобы переносить небольшие столкновения. Поэтому он сможет спасать людей с высотных зданий, например, когда вертолет не может зайти сверху из-за задымления», — сказал Зверков.

По изначальному замыслу аппарат будет пилотируемым, особенно его наиболее полная версия из 20 ячеек. Это связано с отсутствием законодательной базы для беспилотных установок таких габаритов и грузоподъемности. Однако на перспективу ученые прорабатывают и беспилотный вариант.

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