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Новосибирский суд снова оценит бездействие СК по отравлению Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: MItya Aleshkovskiy / CC BY-SA 4.0

Новосибирский областной суд отменил решение нижестоящего суда, который признал законным отказ СК возбуждать уголовное дело об отравлении блогера Алексея Навального, сообщил новосибирский юрист Навального  и автор иска Вячеслав Гимади.

«Новосибирский областной суд только что отменил постановление Ленинского районного суда, который согласился с парадоксальной с точки зрения права позицией СК (ничего не делать по факту покушения на убийство Навального и не принимать решения по существу)», — написал в твиттере Гимади.

По его словам, требование возбудить уголовное дело о покушении на жизнь Алексея Навального направили в СК в августе прошлого года. Западно-Сибирское управление СК на транспорте направило его в Управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Гимади добавил, что «письмо судья Кашина (Ленинский районный суд) почему-то приняла за процессуальное решение. Проигнорировав, что полиция по уголовно-процессуальному кодексу не может расследовать покушение на убийство».

После отмены постановления, материал снова рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске в состоянии комы. Через несколько дней политика увезли в Германию, где власти заявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Оппозиционер назвал своими «отравителями» сотрудников ФСБ.

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