Новосибирский суд снова оценит бездействие СК по отравлению Навального

Новосибирский областной суд отменил решение нижестоящего суда, который признал законным отказ СК возбуждать уголовное дело об отравлении блогера Алексея Навального, сообщил новосибирский юрист Навального и автор иска Вячеслав Гимади.

«Новосибирский областной суд только что отменил постановление Ленинского районного суда, который согласился с парадоксальной с точки зрения права позицией СК (ничего не делать по факту покушения на убийство Навального и не принимать решения по существу)», — написал в твиттере Гимади.

По его словам, требование возбудить уголовное дело о покушении на жизнь Алексея Навального направили в СК в августе прошлого года. Западно-Сибирское управление СК на транспорте направило его в Управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Гимади добавил, что «письмо судья Кашина (Ленинский районный суд) почему-то приняла за процессуальное решение. Проигнорировав, что полиция по уголовно-процессуальному кодексу не может расследовать покушение на убийство».

После отмены постановления, материал снова рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске в состоянии комы. Через несколько дней политика увезли в Германию, где власти заявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Оппозиционер назвал своими «отравителями» сотрудников ФСБ.