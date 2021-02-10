Сибирские археологи летом изучат стоянки денисовцев и неандертальцев

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН в 2021 году продолжат раскопки стоянок древних людей, чтобы узнать новые факты о неандертальцах и денисовцах, проживавших на Алтае, а также научные работы в других регионах Сибири, сообщил Sibnet.ru ИАЭТ СО РАН в ответе на запрос.

«На Алтае будут изучаться стоянки древних людей — денисовского человека, неандертальца и кроманьонца, то есть человека современного типа. Материалы каменного века из этого региона каждый год приносят новые сведения о миграциях и взаимодействиях трех ветвей человеческого развития», — говорится в сообщении.

В Новосибирской области раскопки обязательно продолжатся в Венгеровском районе, где группа под руководством академика РАН Вячеслава Молодина работает на памятниках эпохи неолита и бронзы. Летом 2020 года археологи обнаружили уникальную скульптуру человека в маске в захоронении эпохи бронзы. Загадку ее предназначения в погребении еще предстоит узнать.

Также в 2021 году ученые продолжат раскопки в других регионах Сибири: в Хакасии, Туве, Омской и Кемеровской области, Красноярском и Забайкальском крае.

«Ожидаются зарубежные экспедиции в Черногорию, Францию, Вьетнам, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Монголию. Программа зарубежных экспедиций в значительной степени будет зависеть от ограничительных мероприятий в странах проведения работ», — говорится в ответе.