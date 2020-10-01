Фигурку человека в маске впервые нашли в древнем погребении в Сибири

Археологи впервые нашли скульптуру человека в маске в захоронении эпохи бронзы, это уникальная находка, рассказал в четверг журналистам заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин.

Археологи летом 2020 года проводили раскопки на некрополе Тартас-1 и памятнике Усть-Тартас-2 в Венгеровском районе Новосибирской области. Там они обнаружили ярусное погребение эпохи бронзы одиновской культуры. Этой находке 5 тысяч лет.

«Аналогов этой скульптурке пока не найдено. Она имеет общие эпохальные черты — это удлиненные руки, они увенчаны когтями или перчатками…», — сказал Молодин.

Он отметил, что положение скульптуры тоже вызывает вопросы. Она лежала на животе, а голова была отломана и повернута в обратную сторону. «Из позвонка лошади сделана маска (с чертами медведя) и одета на ее лицо. В туловище есть паз (отверстие). В нем лежала бронзовая пластина. В него еще что-то помещали», — сказал археолог.

Он добавил, что на лице фигурки есть полоса — изображение татуировки. Также фигура изображает европеоида, хотя захоронены монголоиды. Фигурка лежала на плече захороненной женщины, лежащей на мужчине. Оба человека были завернуты в бересту и подожжены, и под ними было еще два человека ярусно похоронено. Изучение каждого из захороненных людей представляют интерес для ученых.