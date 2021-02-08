Восемь человек завалило снегом в Алтайском крае

Снег сошел с крыши зернохранилища в селе Смазнево Алтайского края, под завалом оказались восемь человек, четверо найдены погибшими, трое живы, а одного еще не нашли, сообщает правительство региона.

В селе Смазнево в понедельник произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семерых. Ведутся поиски восьмого.

Четверо из извлеченных из-под снега погибли. Состояние одного пострадавшего требует оказания медицинской помощи. Из Барнаула направлены бригады Центра медицины катастроф.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим при сходе снежного покрова в селе Смазнево Заринского района.