Разработана система передачи энергии по воздуху взамен ЛЭП

Новозеландский стартап Emrod разработал метод безопасной беспроводной передачи энергии на большие расстояния. Инженеры уже построили работающий прототип системы.

Система состоит из передающей антенны, нескольких ретрансляторов и принимающего устройства, которое преобразовывает энергию электромагнитной волны в энергию тока.

Аппарат сможет передавать ток мощностью до 2 киловатт. Если все пройдет успешно, эксперимент «будут масштабировать», сообщает портал Naked Science ссылкой на разработчиков.

У системы есть лишь одно ограничение — прямая видимость между ретрансляторами. Это дает возможность «передавать электроэнергию» на тысячи километров. Технологию предполагается использовать для энергоснабжения труднодоступных районов и как резервную сеть.

Безопасность работы обеспечивается благодаря лазерам с датчиками пересечения, которые будут автоматически отключать энергию при попадании в зону канала передачи птиц или летательных аппаратов.