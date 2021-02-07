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Разработана система передачи энергии по воздуху взамен ЛЭП

Источник:
Naked Science
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Новозеландский стартап Emrod разработал метод безопасной беспроводной передачи энергии на большие расстояния. Инженеры уже построили работающий прототип системы.

Система состоит из передающей антенны, нескольких ретрансляторов и принимающего устройства, которое преобразовывает энергию электромагнитной волны в энергию тока.

Аппарат сможет передавать ток мощностью до 2 киловатт. Если все пройдет успешно, эксперимент «будут масштабировать», сообщает портал Naked Science ссылкой на разработчиков.

У системы есть лишь одно ограничение — прямая видимость между ретрансляторами. Это дает возможность «передавать электроэнергию» на тысячи километров. Технологию предполагается использовать для энергоснабжения труднодоступных районов и как резервную сеть.

Безопасность работы  обеспечивается благодаря лазерам с датчиками пересечения, которые будут автоматически отключать энергию при попадании в зону канала передачи птиц или летательных аппаратов.



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