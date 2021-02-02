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ОМОН собрался в центре Новосибирска в день суда над Навальным

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники полиции перекрыли вход в Первомайский сквер и подходы к памятнику Ленина у Оперного театра во вторник, когда должен состояться суд над оппозиционером Алексеем Навальным.

ОМОН собрался на площади Ленина, возле Оперного театра стоят автобусы как с полицейской символикой, так и без, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий. Нельзя пройти в Первомайский сквер, на возвышение у памятника Ленину.

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Активисты в Новосибирске не анонсировали в соцсетях никаких акций в поддержку Навального, суд над которым проходит во вторник в Москве.

Ранее в Новосибирске прошли два несанкционированных митинга в поддержку Навального – 23 и 31 января. В каждом из них участвовали не менее тысячи человек, десятки активистов были задержаны.

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Новосибирск #Активисты #Силовые структуры
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