ОМОН собрался в центре Новосибирска в день суда над Навальным

Сотрудники полиции перекрыли вход в Первомайский сквер и подходы к памятнику Ленина у Оперного театра во вторник, когда должен состояться суд над оппозиционером Алексеем Навальным.

ОМОН собрался на площади Ленина, возле Оперного театра стоят автобусы как с полицейской символикой, так и без, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий. Нельзя пройти в Первомайский сквер, на возвышение у памятника Ленину.

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Активисты в Новосибирске не анонсировали в соцсетях никаких акций в поддержку Навального, суд над которым проходит во вторник в Москве.

Ранее в Новосибирске прошли два несанкционированных митинга в поддержку Навального – 23 и 31 января. В каждом из них участвовали не менее тысячи человек, десятки активистов были задержаны.