НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Квест вместо митинга: новосибирский ОМОН переиграл Навального

Автор:
Полина Разуваева, Sibnet.ru
608 11
Фото: © Sibnet.ru
Во второй раз правоохранители гораздо лучше подготовились к встрече активистов в центре Новосибирска. ОМОН перекрыл не только станции метро, но и все подходы к площади Ленина и административным зданиям, максимально затруднив сбор несогласованного митинга. Но акция все же состоялась.

Волна протестов покатилась по стране после задержания Алексея Навального по возвращению в Россию. Сторонники оппозиционера связали арест с его новым расследованием про «дворец Путина». А ФСИН заявила, что политик систематически нарушает режим условного наказания и теперь намерена заменить условный срок реальным. Первые митинги состоялись 23 января, вторые — в воскресенье, 31 января.  

Первый новосибирский митинг удивил не только большим количеством участников, но и массовым сбором силовиков. Но тогда полиция, по общему впечатлению, оказалась не совсем готова к происходящему – задержания происходили стихийно и достаточно жестко. В это воскресенье действовали по другому сценарию.

В этот раз в Новосибирске за полчаса до митинга на Красном проспекте собрались, казалось, только полицейские и журналисты. Когда началось незаконное «мирное шествие», оно действительно выглядело мирным – по проспекту двинулась небольшая группа людей без плакатов и лозунгов. Но скоро все изменилось...

Квест от ОМОНа

Колонна намеревалась проследовать до здания облправительства и площади Ленина, где и устроить акцию. Но сюрпризы ждали участников уже на первом перекрестке по маршруту шествия. После перекрестка движение по тротуарам Красного проспекта оказалось запрещено, колонне пришлось идти дворами. 

Несогласие участников с перекрытиями маршрутов ОМОН встретил невозмутимо. «Пропустите, пожалуйста! На "пожалуйста" только свиньи отказывают!» – крикнул кто-то из активистов. «Понял вас», – ответил ему полицейский.

Ничего не оставалось, активистам пришлось искать обходные пути. При этом, как казалось, их становилось все больше и больше — люди подтягивались с разных сторон.

На пути тут и там возникали преграды, даже во дворах, подворотнях, арках. Шествие превратилось в настоящий квест. Но активисты не оставляли цели дойти до центра.

Однако стало ясно, что никто не знает, как действовать дальше, тем более что главные активисты движения за Навального в шествии не участвовали – их задержали еще раньше.

В какой-то момент толпа начала скандировать «Бойко» (Сергей Бойко – координатор штаба Навального в Новосибирске) и вспоминать его высказывания: «Я хочу жить так, как я хочу, и делать то, что я хочу, гулять где хочу».

«Перемены придут не с улицы — по причине того, что у нас нет контрэлит. Навальный ей не является. Перемены придут сверху. От тех людей, которых мы, может, и знаем, но пока не предполагаем… Ну кто в свое время думал, что Хрущев начнет такую политику после Сталина? Или Горбачев после Брежнева?»

Кандидат исторический наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын

Пути не только к площади Ленина, но и к правительству Новосибирской области оказались перекрыты ОМОНом, причем в полной амуниции со щитами. И здесь начались первые задержания. 

Люди в толпе периодически выкрикивали лозунги с призывами свергнуть действующую власть, но задерживали только тех, кто нес плакаты и российские флаги. И довольно аккуратно, без красочных волочений и впечатляющих заталкиваний в автозаки, практически незаметно. (К моменту публикации материала ГУ МВД по Новосибирской области не смогло предоставить данных о количестве задержанных.)

Теперь шествию предстояло вернуться на площадь Ленина, там все было подготовлено к тому, чтобы митинга не произошло: коридоры полицейских окружили входы в метро, памятники, подходы к Оперному театру. 

Формально на площади находиться было можно, но собраться тысячей человек – нереально, поэтому участники продолжили стихийное движение, пытаясь проникнуть в желаемый эпицентр разными путями.

Экс-губернатор и пенсионеры

Немного в стороне от массового шествия в акции поучаствовал экс-губернатор Новосибирской области и экс-полпред Виктор Толоконский. 

«Я здесь потому, что здесь много новосибирцев. Дело не в Навальном, я поддерживаю тех людей, которые хотят достойно жить, быть свободными, которые выражают свою позицию. Я не думаю, что здесь много людей, которые поддерживают Навального – здесь люди, которые любят свою страну, свой город. Это люди, которые выражают свою солидарность, свое стремление к свободе», – поделился он с Sibnet.ru.

«Выходят и за социальную справедливость и за чувство собственного достоинства. Но это не связано с Навальным. Навальный на сегодняшний день оказался самым главным политиком, потому что других нет.»

Кандидат исторический наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын

Участники также, как и полиция, были осторожнее и более подготовленными к акции, чем в прошлый раз. Реже слышались резкие выкрики из толпы, но некоторые все же вели себя довольно громко.

«Мы не за Навального, мы за себя! Вы посмотрите, у нас нет заводов, фабрик, у нас литр молока стоит дороже литра пива, у нас вокруг одни алкомаркеты, все разрушено. Вот за что люди вышли. Минимальная зарплата как в Африке», – эмоционально высказалась участница митинга Ольга. 

«У нас говорят о какой-то высокой политике, люди вышли вообще за свои права, нам всем заткнули рты, нам не дают говорить, у нас нет честных выборов. Как мы еще должны разговаривать с этой властью, если они по-другому нам не дают?», — продолжала активистка. 

На прошлой акции протеста можно было заметить немало представителей старшего поколения, ко второму митингу их количество только увеличилось.

«Гражданское общество, мы здесь все, где ж я могу быть. У нас нет выбора, мы можем только Навального поддерживать, у нас один Навальный. Все лидеры (новосибирского движения за Навального) арестованы, абсолютно все. А вот мы вышли, организованно идем, никаких потасовок, то есть гражданское общество в Новосибирске создалось. Навальный может быть президентом, у него конкретная программа. Но у него конкурентов нет, это очень плохо», – сказал 74-летний мужчина, представившийся Владом.

Сначала в соцсетях, а потом и в органах власти не раз обсуждалось, что сторонники Навального «прикрываются детьми» на митингах, найти школьников в толпе казалось почти невозможным.

«То, что вышли школьники — это государственная пропаганда. Что школьников на баррикады бросают, за их спиной стоят и прочее. А есть исследовательская статистика. Например, по данным исследований АПЭК, которую считают прокремлевской структурой, участников до 18 лет на митингах было всего 4%.»

Кандидат исторический наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын

«Хотел посмотреть, действительно ли здесь так много школьников, как говорят, оказалось, что нет. Я за свободу. А голосовал бы я за Навального на выборах – наверное, нет. Думаю, когда Путин уйдет от власти, появится достаточное количество кандидатов, из которых можно будет выбирать. А Навальный как один человек, видный сейчас, затмевает так же, как Путин, всех остальных», — поделился 21-летний Антон. 

«Вы сами видели, сколько сегодня людей вышло, гораздо больше, чем в прошлый раз. Этот волнообразный эффект будет накапливаться до предела. У народа меняется мнение о действующей власти, люди, которые поддерживали ее, видят, сколько народу выходит, начинают задумываться. Также, как и верхушка. Верхушка, думаю, в первую очередь», – заключил участник акции.

Завершилось мероприятие также неорганизованно, как проходило. Когда основная масса протестующих от здания правительства дошла до площади Ленина, все только еще раз убедились, что собраться у Оперного не получится.

Через какое-то время толпа превратилась в редеющие группы и группки, кому-то еще хотелось продолжения, кто-то просто наблюдал за происходящим, остальные постепенно рассеивались.

Все действо продолжалось три-четыре часа. Спустя это время, когда стало ясно, что основная масса протестующих покинула центр, его начал освобождать и ОМОН.

Фото: © Sibnet.ru
Тема: Дела Навального
Правозащитники сообщили о более 3 тысячах задержанных на протестах
Роскомнадзор бросился на поиски фейков о митингах
Юлию Навальную задержали в Москве
Силовики начали задерживать участников акции протеста в Москве
смотреть все
Новосибирск #Активисты #Репортаж
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как рассчитать личное денежное число
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Все статьи
Картина дня
Правозащитники сообщили о более 3 тысячах задержанных на протестах
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
Роскомнадзор бросился на поиски фейков о митингах
Вечный спор: автомат Калашникова против М-16
Подробности
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
Сибирь 31.01.2021 18:35
Красноярск стал лидером Сибири по задержанным на митинге
Сибирь 31.01.2021 16:49
Полиция уcтроила квест вышедшим на митинг новосибирцам
Сибирь 31.01.2021 13:38
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Сибирь 31.01.2021 13:28
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6287
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»
3030
США похитили российский «Панцирь»
2634
«Дворец Путина» воссоздали в Minecraft
2426
Обсуждение (11)
Картина дня
Правозащитники сообщили о более 3 тысячах задержанных на протестах
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
Роскомнадзор бросился на поиски фейков о митингах
Вечный спор: автомат Калашникова против М-16
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2156
Экзамены
24
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
67
Подробности
Квест вместо митинга: новосибирский ОМОН переиграл Навального
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
103
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
100
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
97
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
50
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
Sibnet.Ru