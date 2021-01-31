Квест вместо митинга: новосибирский ОМОН переиграл Навального

Во второй раз правоохранители гораздо лучше подготовились к встрече активистов в центре Новосибирска. ОМОН перекрыл не только станции метро, но и все подходы к площади Ленина и административным зданиям, максимально затруднив сбор несогласованного митинга. Но акция все же состоялась.

Волна протестов покатилась по стране после задержания Алексея Навального по возвращению в Россию. Сторонники оппозиционера связали арест с его новым расследованием про «дворец Путина». А ФСИН заявила, что политик систематически нарушает режим условного наказания и теперь намерена заменить условный срок реальным. Первые митинги состоялись 23 января, вторые — в воскресенье, 31 января.

Первый новосибирский митинг удивил не только большим количеством участников, но и массовым сбором силовиков. Но тогда полиция, по общему впечатлению, оказалась не совсем готова к происходящему – задержания происходили стихийно и достаточно жестко. В это воскресенье действовали по другому сценарию.

В этот раз в Новосибирске за полчаса до митинга на Красном проспекте собрались, казалось, только полицейские и журналисты. Когда началось незаконное «мирное шествие», оно действительно выглядело мирным – по проспекту двинулась небольшая группа людей без плакатов и лозунгов. Но скоро все изменилось...

Квест от ОМОНа

Колонна намеревалась проследовать до здания облправительства и площади Ленина, где и устроить акцию. Но сюрпризы ждали участников уже на первом перекрестке по маршруту шествия. После перекрестка движение по тротуарам Красного проспекта оказалось запрещено, колонне пришлось идти дворами.

Несогласие участников с перекрытиями маршрутов ОМОН встретил невозмутимо. «Пропустите, пожалуйста! На "пожалуйста" только свиньи отказывают!» – крикнул кто-то из активистов. «Понял вас», – ответил ему полицейский.

Ничего не оставалось, активистам пришлось искать обходные пути. При этом, как казалось, их становилось все больше и больше — люди подтягивались с разных сторон.

На пути тут и там возникали преграды, даже во дворах, подворотнях, арках. Шествие превратилось в настоящий квест. Но активисты не оставляли цели дойти до центра.

Однако стало ясно, что никто не знает, как действовать дальше, тем более что главные активисты движения за Навального в шествии не участвовали – их задержали еще раньше.

В какой-то момент толпа начала скандировать «Бойко» (Сергей Бойко – координатор штаба Навального в Новосибирске) и вспоминать его высказывания: «Я хочу жить так, как я хочу, и делать то, что я хочу, гулять где хочу».

«Перемены придут не с улицы — по причине того, что у нас нет контрэлит. Навальный ей не является. Перемены придут сверху. От тех людей, которых мы, может, и знаем, но пока не предполагаем… Ну кто в свое время думал, что Хрущев начнет такую политику после Сталина? Или Горбачев после Брежнева?»

Кандидат исторический наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын

Пути не только к площади Ленина, но и к правительству Новосибирской области оказались перекрыты ОМОНом, причем в полной амуниции со щитами. И здесь начались первые задержания.

Люди в толпе периодически выкрикивали лозунги с призывами свергнуть действующую власть, но задерживали только тех, кто нес плакаты и российские флаги. И довольно аккуратно, без красочных волочений и впечатляющих заталкиваний в автозаки, практически незаметно. (К моменту публикации материала ГУ МВД по Новосибирской области не смогло предоставить данных о количестве задержанных.)

Теперь шествию предстояло вернуться на площадь Ленина, там все было подготовлено к тому, чтобы митинга не произошло: коридоры полицейских окружили входы в метро, памятники, подходы к Оперному театру.

Формально на площади находиться было можно, но собраться тысячей человек – нереально, поэтому участники продолжили стихийное движение, пытаясь проникнуть в желаемый эпицентр разными путями.

Экс-губернатор и пенсионеры

Немного в стороне от массового шествия в акции поучаствовал экс-губернатор Новосибирской области и экс-полпред Виктор Толоконский.

«Я здесь потому, что здесь много новосибирцев. Дело не в Навальном, я поддерживаю тех людей, которые хотят достойно жить, быть свободными, которые выражают свою позицию. Я не думаю, что здесь много людей, которые поддерживают Навального – здесь люди, которые любят свою страну, свой город. Это люди, которые выражают свою солидарность, свое стремление к свободе», – поделился он с Sibnet.ru.

«Выходят и за социальную справедливость и за чувство собственного достоинства. Но это не связано с Навальным. Навальный на сегодняшний день оказался самым главным политиком, потому что других нет.»

Кандидат исторический наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын

Участники также, как и полиция, были осторожнее и более подготовленными к акции, чем в прошлый раз. Реже слышались резкие выкрики из толпы, но некоторые все же вели себя довольно громко.

«Мы не за Навального, мы за себя! Вы посмотрите, у нас нет заводов, фабрик, у нас литр молока стоит дороже литра пива, у нас вокруг одни алкомаркеты, все разрушено. Вот за что люди вышли. Минимальная зарплата как в Африке», – эмоционально высказалась участница митинга Ольга.

«У нас говорят о какой-то высокой политике, люди вышли вообще за свои права, нам всем заткнули рты, нам не дают говорить, у нас нет честных выборов. Как мы еще должны разговаривать с этой властью, если они по-другому нам не дают?», — продолжала активистка.

На прошлой акции протеста можно было заметить немало представителей старшего поколения, ко второму митингу их количество только увеличилось.

«Гражданское общество, мы здесь все, где ж я могу быть. У нас нет выбора, мы можем только Навального поддерживать, у нас один Навальный. Все лидеры (новосибирского движения за Навального) арестованы, абсолютно все. А вот мы вышли, организованно идем, никаких потасовок, то есть гражданское общество в Новосибирске создалось. Навальный может быть президентом, у него конкретная программа. Но у него конкурентов нет, это очень плохо», – сказал 74-летний мужчина, представившийся Владом.

Сначала в соцсетях, а потом и в органах власти не раз обсуждалось, что сторонники Навального «прикрываются детьми» на митингах, найти школьников в толпе казалось почти невозможным.

«То, что вышли школьники — это государственная пропаганда. Что школьников на баррикады бросают, за их спиной стоят и прочее. А есть исследовательская статистика. Например, по данным исследований АПЭК, которую считают прокремлевской структурой, участников до 18 лет на митингах было всего 4%.»

Кандидат исторический наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын

«Хотел посмотреть, действительно ли здесь так много школьников, как говорят, оказалось, что нет. Я за свободу. А голосовал бы я за Навального на выборах – наверное, нет. Думаю, когда Путин уйдет от власти, появится достаточное количество кандидатов, из которых можно будет выбирать. А Навальный как один человек, видный сейчас, затмевает так же, как Путин, всех остальных», — поделился 21-летний Антон.

«Вы сами видели, сколько сегодня людей вышло, гораздо больше, чем в прошлый раз. Этот волнообразный эффект будет накапливаться до предела. У народа меняется мнение о действующей власти, люди, которые поддерживали ее, видят, сколько народу выходит, начинают задумываться. Также, как и верхушка. Верхушка, думаю, в первую очередь», – заключил участник акции.

Завершилось мероприятие также неорганизованно, как проходило. Когда основная масса протестующих от здания правительства дошла до площади Ленина, все только еще раз убедились, что собраться у Оперного не получится.

Через какое-то время толпа превратилась в редеющие группы и группки, кому-то еще хотелось продолжения, кто-то просто наблюдал за происходящим, остальные постепенно рассеивались.

Все действо продолжалось три-четыре часа. Спустя это время, когда стало ясно, что основная масса протестующих покинула центр, его начал освобождать и ОМОН.