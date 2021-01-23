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За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Самая массовая за последнее время акция протеста прошла в Новосибирске в субботу – не менее тысячи человек в 20-градусный мороз вышли на улицу в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. При этом число силовиков было сопоставимо с количеством активистов, и не обошлось без жестких задержаний.

Навального, который прилетел из Германии в Россию в минувшее воскресенье, арестовали на 30 суток за нарушение режима условного срока. Это вызвало волну протестов среди его сторонников. В субботу в крупных городах страны прошла серия митингов. Полиция и власти регионов предупредили, что акции незаконны, но ни это, ни морозная погода не остановили активистов.

В Новосибирске еще до начала запланированной активистами акции ОМОН начал перекрывать выходы из метро и выстраиваться в колонны по краям проспекта. Очень скоро главная улица города была перекрыта.

Участники несанкционированного митинга начали собираться у Дома офицеров на Красном проспекте во втором часу дня. За полчаса до мероприятия казалось, что полицейских в центре города больше, чем активистов и случайных прохожих.

«Одна полиция! Кого они тут арестовывать собрались? Кого бить?» – раздавались голоса в толпе.

Активисты остались стоять отрезанными друг от друга группами по четырем сторонам перекрестка. Они начали перекрикиваться, чтобы координировать свои действия, кто-то пытался перелезть через ограждения – так начались первые задержания. «Фашисты! Негодяи! Позор!» – было слышно в толпе.

«Граждане! Призываем вас не участвовать в несанкционированном мероприятии. В противном случае будете привлечены к административной ответственности», – начали вещать в рупоры представители полиции.

Шествие переросло в митинг

В итоге чуть позже запланированного времени колонна двинулась в сторону площади Ленина по одной из сторон Красного проспекта, переходя на центральную аллею. Многим пришлось добираться дворами, которые тоже охраняла полиция.

«Мирное шествие», как анонсировали его активисты в соцсетях, прошло действительно относительно мирно. Часть полицейских быстро переместились на площадь на служебных автобусах.

Когда участники акции стали стягиваться к Оперному театру, стало понятно —их действительно много, не меньше тысячи. И очевидно, что многие из них —преданные зрители видеотворчества оппозиционера. Некоторые атрибуты и протестный реквизит явно отсылали к темам, которые Навальный поднимал в своих роликах.

Несмотря на опасения школьных педагогов, что митинг привлечет подростков, на него пришло больше людей среднего возраста и совершеннолетней молодежи.

В акции протеста принимали участие даже пенсионеры. «В 2011 году я ходила с внуком, ему было шесть лет, он был с флагом. А в этом году мы всех заперли, я мужа назначила старшим в нашей большой семье, а сама пошла защищать свободу. Тогда было не страшно выводить детей, а сейчас страшно», – поделилась с Sibnet.ru 75-летняя Ольга Лесневская.

Самые активные протестанты забрались на возвышение у памятника Ленину. Появились небольшие плакаты, многие, судя по всему, не распечатанные заранее, а сделанные на скорую руку.

«Мы здесь власть»

«Свободу!», «Мы здесь власть!», – кричали сотни человек, также обвиняя президента в воровстве и призывая к его отставке.

Силовики тем временем продолжали призывать участников незаконного митинга разойтись. В толпе начались волнения и как итог – задержания.

«Работаете, да? Вы живете на наши налоги и нас п*** (бьете). Ребят, мы постоим да разойдемся. Мы же не деремся, не материмся, бутылки об головы не бьем», – обращался к омоновцам один из активистов.

Его не задержали. Но достаточно жестко, с руками за спинами в автозаки заталкивали многих других — независимо от пола и возраста.

ГУ МВД по Новосибирской области не смогло предоставить оперативные данные о количестве задержанных, но, по оценке корреспондентов Sibnet.ru, это десятки человек. Были и те, кому потребовалась медицинская помощь, на площади дежурила «скорая».

Акцию планировалось завершить у Оперного театра, но в итоге митингующие продолжили мероприятие у театра «Глобус» и дошли до правительства Новосибирской области. Митинг в 20-градусный мороз длился не менее трех часов.

Что было в других городах

Первыми на митинги в Сибири вышли жители Читы. Здесь же активисты отличились провокационной выходкой — примерно через час после начала протестной акции кто-то из митингующих бросил дымовую шашку в сторону правоохранителей. Но это, по словам очевидцев, не спровоцировало полицию на жесткие меры, хотя задержания в ходе акции происходили.

В пресс-службе краевого МВД оперативно подтвердить эту информацию и сообщить о количестве участников на улицах не смогли. Хотя еще в пятницу на сайте ведомства появилось предупреждение, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку. «Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности», – резюмировали в МВД.

В Улан-Удэ прошел самый необычный митинг. В один из моментов собравшиеся в центре города на Театральной площади взялись за руки и пустились в пляс в национальном танце ёхор (хоровод). 

После хоровода митингующие прошли по улице Ленина. Часть из них разошлась, часть собралась у Советского отдела полиции, куда доставили задержанных.

Самая массовая акция протеста прошла и в Красноярске. Там, по оценкам активистов, собралось около 3 тысяч человек. В большом количестве — молодежь.

Акции также прошли в Иркутске, Барнауле, Томске, Кемерово. Везде активисты сообщили о задержаниях организаторов, представителей штабов Навального и особо рьяных активистов. 

В Горно-Алтайске было наиболее малочисленно – около 120 участников. И здесь митинг прошел очень мирно и тихо — задержаний и провокаций не было.

Фото: © Sibnet.ru
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