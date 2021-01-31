Президент Навальный: какой будет жизнь в России?

Алексей Навальный неоднократно заявлял о планах стать президентом России. И хотя сейчас шансы на это ничтожно малы, гипотетически представим, что в результате очередных выборов он стал главой государства. О том, что оппозиционер приготовил стране, говорится в его программе. Некоторые ее тезисы удивляют, другие откровенно настораживают.

Программа политика, сформулированная перед выборами 2018 года, по сей день остается его единственной декларацией взглядов и намерений. В целом она представляет собой набор правильных тезисов. В документе совершенно справедливо говорится о демократизации политической системы, реформе судов и правоохранительных органов, повышении доходов людей, развитии малого бизнеса, свободной работе СМИ.

Но «дьявол кроется в деталях». Во-первых, решительно непонятно, как все эти благие пожелания будут реализовываться. Во-вторых, некоторые из его идей утопичны. В-третьих, часть тезисов крайне сомнительна с точки зрения национальных интересов России.

Что удивляет

Вся власть регионам. Навальный предлагает «исключить участие вышестоящих органов власти в формировании нижестоящих, дав при этом полную самостоятельность регионам и муниципалитетам».

Исторический опыт показывает, что огромная Россия без сильной центральной власти существовать не может. Федерализация полезна, но в определенных рамках. А тут полная самостоятельность. Страна рассыпется на «феодальные уделы». И кто гарантирует, что в них не придут к власти криминальные группировки?

Минимальная зарплата. «Повысить минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей», — один из основных экономических пунктов программы.

Где взять средства? Вряд ли у бизнеса и государства есть для этого ресурсы. Без указания источника данный пункт программы — чистейший популизм. Если эту идею реализовать на практике, предпринимателям придется либо уволить часть работников, либо перевести их на теневую форму занятости.

Визы для гастарбайтеров. «Россия введет визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья, радикально упростив при этом легальные процедуры, необходимые для получения права на работу в России для жителей развитых стран», — сказано в документе.

Сибирь и Дальний Восток испытывают острый дефицит в рабочих руках, особенно в строительстве. Подобные ограничения приведут к росту цен, в частности на жилье. К тому же Россия просто испортит отношения со среднеазиатскими и закавказскими республиками.

И зачем упрощать получение права на работу «для жителей развитых стран»? Они не трудятся на российских стройках.

Отказ от призыва. «Призыв будет отменен, так как срочники не могут обеспечить требуемую боеспособность войск. Вопреки демагогии нынешних генералов, России вполне по силам позволить себе полностью контрактную армию: 500 тысяч контрактников со средней зарплатой 200 тысяч рублей в месяц», — говорится в программе Навального.

Во-первых, срочники в армию призываются для создания обученного резерва на случай большой войны. Во-вторых, в российской армии на время написания программы было уже почти 400 тысяч контрактников.

В-третьих, где опять-таки взять деньги на такую зарплату. Навальный пишет, что «это 1,2 триллиона рублей в год. Сегодняшний военный бюджет — примерно 3 триллиона, то есть контрактная армия вполне умещается в разумный бюджет». Но армия — не бизнес-компания. Это колоссальные затраты на вооружение и поддержание всего военного «хозяйства» в боеспособном состоянии.

Что пугает

Отказ от активной внешней политики. «Мы должны прекратить все войны, явные и неявные. Они нам не нужны, они ведут к потерям наших граждан, они дорогие, они делают нас бедными», — отмечается в документе. «Те сотни миллиардов, которые сейчас выкидывает Россия на войны на территории Сирии и Украины, на помощь дальним странам, лучше потратить на улучшение жизни у себя дома», — указывает оппозиционер.

Иными словами, речь идет об отказе России от статуса мировой державы. Сирия, в частности, как и весь Ближний Восток, вообще, — это важнейшая часть большой игры. В ней переплетены стратегические политические и экономические интересы. Уйти оттуда, значит покинуть высшую лигу и стать второразрядной страной.

Люстрации. «Для осуществления люстрации предполагается принять закон о люстрации и создать комиссию по люстрации из представителей исполнительной и законодательной власти, а также общественных организаций», — сказано в программе.

Люстрации — мягкая форма репрессий, внесудебное ограничение гражданских прав. Это явление популярно в Восточной Европе, Прибалтике и Украине. Люстрировать Навальный предполагает «лиц, причастных к нарушению прав и свобод», «распространению заведомой лжи и дезинформации в СМИ, содействию коррупции».

Как будет определяться вина в подобных проступках, по каким правилам станут работать люстрационные комиссии, не уточняется. Для России с ее опытом гражданских войн и репрессий подобное начинание представляется крайне опасным.

Крым. «Статус Крыма — проблема, которая достанется в наследство новой демократической России от прежнего правительства. Российская позиция по этой проблеме будет определяться признанием права народов Крыма на самостоятельное решение своей судьбы», — говорится в программе.

Принадлежность Крымского полуострова — крайне острая проблема. Возвращение его Украине абсолютно неприемлемо для президента России. Он тут же утратит легитимность. Даже разговоры о возможности референдума в Крыму грозят политической катастрофой.

Навальный, если будет главой государства, встанет перед сложным выбором. Поднять вопрос о статусе Крыма — совершить политическое самоубийство в России. Закрыть эту тему навсегда — расстроить своих покровителей на Западе: зачем его поддерживали, если он оказался ничуть не лучше Владимира Путина.

Дружба с Западом. «Первоочередной задачей России на международной арене является снижение напряженности в отношениях с ЕС, США и Украиной. Для этого необходимо начать незамедлительные консультации по всему кругу взаимных претензий и проблем в отношениях с этими странами — важнейшими партнерами России на международной арене», — уверен Навальный.

«Нашей стране выгодно политическое и экономическое сближение с благополучными европейскими странами», — подчеркивает оппозиционер.

России — выгодно, а Европе — нет. Со времен правления Михаила Горбачева Москва стремилась к интеграции с Западом. Вела переговоры и шла на уступки. В итоге натовские солдаты оказались у границ под Псковом и Санкт-Петербургом, и едва не очутились у границ под Белгородом и Курском.

«Ужасная» Россия сейчас — единственное оправдание для существования НАТО, скрепляющего стратегический союз США и Европы. Общий враг — лучший инструмент для создания государственных альянсов.

Для США любое государство, проводящее независимую внешнею политику, — противник. Иначе какой же они мировой гегемон. Поэтому в переводе на русский «начать незамедлительные консультации» значит «бежать на поклон к Большому дяде». И не видеть этого, значит идти против национальных интересов России.