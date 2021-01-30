Как Навальный стал символом несправедливости?

Алексей Навальный — темная лошадка, скачущая где-то около реальной политики, в очередной раз выводит на улицы тысячи россиян. Эксперты рассуждают — является ли оппозиционер лидером протеста, кто его последователи, и какие мотивы заставляют людей лезть под дубинки на самом деле.

Волна несогласованных акций протеста покатилась по России после задержания Алексея Навального в аэропорту по прилете на родину. Сторонники оппозиционера связали арест с его новым видеорасследованием про «дворец Путина». А ФСИН пояснила, что политика еще в декабре 2020 года объявили в розыск за систематические нарушения режима условного срока, и теперь суд рассмотрит замену условного наказания реальным.

«Моя Россия сидит в тюрьме»

Это один из самых популярных лозунгов, возвышающихся над толпами протестующих. Очевидно, что речь о Навальном, как о символе свободы и демократии, заключенном за решетку. Но что именно люди знают об Алексее Навальном?

«Многие не знают, чего он (Навальный) вообще хочет. Никто не знает его политической программы... Его политические предпочтения никто не знает. Все его знают только с одной стороны – это расследовательские фильмы», — говорит кандидат исторический наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын, и обращает внимание на то, что Навальный не вызывает симпатий у очень большой части других противников режима Путина.

По его мнению, реальный мотив, который вывел на улицы толпы — проблема социальной справедливости. При этом фильм про «дворец Путина» стал отличным триггером: «Когда людям говорят, что есть какие-то люди — друзья, охранники, теперь уже дети друзей и охранников верховного руководителя, и они не работая получают зарплату в 52 миллиона...»

«Вот это очень сильно раздражает, и раздражает всех. Потому что одним повышают пенсионный возраст, падают реальные доходы, а в это время есть группа людей, которая приватизировала Россию…», — поясняет эксперт.

Произошла десакрализация режима, обесценивание. «И даже те, кто в общем-то лояльно относились к власти, даже они раздражены. И считают, что есть несправедливость. Выходят и за социальную справедливость, и за чувство собственного достоинства. Это не связано с Навальным. Навальный на сегодняшний день оказался самым главным политиком, потому что других нет», — считает Комарицын.

Под дубинки по плану?

Организаторы протестов не предпринимают попыток согласовать акции и провести их в рамках закона. А что было бы, если бы согласовывали? Их бы не разрешили?

«Людей бы не задерживали, они не сидели по 30 суток в СИЗО, а накал страстей был бы значительно ниже. Есть недовольство, высказал, никто за это не предъявляет», — говорит независимый депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

По его мнению, митинги, разумеется, возникли не на пустом месте — у людей есть вопросы к власти, и люди имеют право их задать. А власть должна обеспечить для этого условия и если, например, мэрия Новосибирска приложит некоторые усилия, «то мы можем избежать задержаний и прочих неприятных событий».

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«Можно разрешить то, на что запрашивается разрешение. Парадокс заключается в том, что все призывы в мэрию не по адресу – ни одного заявления о проведении акции той или иной нет. Из чего следует вывод абсолютно ясный: организаторы не ставят целью проведение законных акций», — заявил мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть.

По его убеждению, акции намеренно готовят по плану обострять происходящее. «Протестные настроения есть сегодня, но спекулировать на них, призывать людей и толкать их на какое-то обострение – это совсем неверно, и совсем безнравственно использовать для этого детей», — добавил градоначальник.

А есть ли дети?

«По тем кадрам, которые я видел, а я внимательно смотрел, я не видел там никаких школьников. То, что показывают государственные каналы — это явно был какой-то заказ. Задача, видимо, такая стояла – показать, что детей выталкивают под дубинки омоновцев», — рассуждает Комарицын.

По статистике АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций), самая большая возрастная группа среди протестующих – от 24 до 35 лет. «Это обычное нормальное явление во всех странах. Если мы возьмем статистику, например, французских протестов, то увидим, что какой-то большой разницы с нами нет. Почему эта тема педалируется, мне непонятно. Вернее, понятно, что это пропаганда: детей хотят сделать жертвами. На самом деле не уверен, что это именно так», — говорит политолог.

«И возникает вопрос – а почему под дубинки? — продолжает Комарицын. Что, изначально было понятно, что их лупить будут? Они же вроде не собирались ничего делать такого, за что их лупить будут. Они еще не вышли, но уже говорят – вы толкаете их под дубинки».

Почему в толпе можно все?

«Толпа — это специфический социальный феномен, к которому человеку очень сложно остаться неравнодушным, очень сложно остаться непоглощенным», — говорит психотерапевт Игорь Лях (Новосибирск).

«Также известен феномен моральной регрессии. Толпа очень часто порождает иллюзию обезличенности и анонимности участников. И если эта иллюзия возникает, то люди начинают действовать как будто не в реальном мире, где причиняют вред чьему-то имуществу или здоровью. Словно попадают в волшебную страну, где они невидимки и их действия анонимные и безответные», — говорит психотерапевт.

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Что происходит после, когда сознание возвращается? «Для части людей характерно раскаяние не только моральное, но и деятельное. Известно, что в тех местах, где происходят противоправные действия толпы, потом эти же люди помогают тем, чья собственность была разрушена и разграблена. Не все, но часть», — приводит пример Лях.

Но, по его словам, есть и другая часть людей, для которых азарт, вандализм, совершаемый в составе толпы, становится выплеском энергии. И почувствовав это один раз, человек начинает искать возможность повторения. Специалист считает, что «этих людей необходимо знать и принимать необходимые социальные меры, чтобы это не становилось их обычным поведением».