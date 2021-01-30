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Собчак, Дудь и другие: что думает звездная «оппозиция»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Ведущая Ксения Собчак, журналист Юрий Дудь, рэпер Noize МС и другие знаменитые оппозиционеры мира шоу-бизнеса и медиа высказались о несогласованных протестах в России. Многие поддержали Алексея Навального и посчитали его арест незаконным, но открыто призывать россиян выйти на улицы не стали.
23 января во многих крупных городах России прошли массовые несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. При этом активисты дали понять, что это только начало протестной волны.

Поводом стало задержание Навального после его возвращения из Германии в Россию (17 января на паспортном контроле в Шереметьево). Сторонники оппозиционера связали арест с его новым расследованием про «дворец Путина». А ФСИН пояснило, что политика еще в конце декабря 2020 года объявили в розыск за систематические нарушения режима условного наказания по делу «Ив Роше».

Теперь ФСИН намерена заменить ему условный срок на реальный, а до рассмотрения этого вопроса судом Навальный оставлен под стражей. 

Мнение с Мальдив

Одна из самых ярких персон звездной оппозиции Ксения Собчак во время массовых протестов, 23 января отдыхала на Мальдивах. При этом она публиковала длинные посты в Instagram о происходящем в России и о самом Навальном. Также за несколько часов до акции в Москве ведущая вышла в прямой эфир, обозначив свою позицию.

Ксения Собчак ответила своей армии подписчиков, что не сбежала из Москвы и очень сопереживает Навальному. Но при этом косвенно обозначила, что люди, пришедшие на акцию протеста, станут всего лишь цифрами «статистики Навального». Даже если они вышли не ради оппозиционера, а возразить беззаконию.

Собчак считает, что на протесты вышло «небитое» поколение. Имея ввиду людей, которые не испытали на себе все «прелести» массовых задержаний на несогласованных мероприятиях.

«Главный вопрос: Как скоро оно станет "битым"? Или власть пойдет на смягчение? Лично мой прогноз таков: эта власть мыслит любую уступку улице как слабость, в их ценностных координатах "крутые пацаны наездов не боятся", поэтому будут "жесткие" посадки активистов и запугивание тех, кто вышел первый раз. Алексея не освободят», — написала она в соцсети.

От «беспредела» до стихов

Журналист Юрий Дудь заступился за оппозиционера и считает, что вся ситуация может приобрести неконтролируемые последствия.

«Навальным за партой в химкинском отделении полиции, это именно беспредел. Самый большой риск тут в том, что когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все, в том числе те, кто эту норму когда-то устанавливал», — написал Дудь в Instagram.

Продюсер, автор-исполнитель песен Семен Слепаков напрямую не высказался о самом Навальном, но в стихах намекнул, что акция протеста, на которую оппозиционный политик подвиг россиян, не сулит ничего хорошего ни жителям страны, ни государству. Свои мысли он изложил в стихотворной форме в Instagram:

Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло...

В комментариях под публикацией Слепакова высказался пародист Максим Галкин. Но немного схитрил, прикрывшись цитатой критика Виссариона Белинского: «Вы не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию».

Рэпер Noize MC крайне болезненно отреагировал на арест оппозиционера. Он принимал участие в акции протеста 24 января в Москве. «Я часто слышу: "Подумай о своих детях". Я о них и думаю. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где человека можно убить за инакомыслие, а если убить вдруг не получится, то посадить — посадить сразу по нескольким делам, ни одно из которых не имеет прямого отношения к истинным причинам этих преследований», — высказался музыкант.

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