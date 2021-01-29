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Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Telegram-канала Mash обнародовал видео «дворца Путина» в Геленджике, съемочная бригада смогла проникнуть на объект и снять его изнутри.

Согласно опубликованному ролику, дворец находится на нулевом этапе строительства. «Описать локацию довольно просто. Это один сплошной бетон», — отметил главный редактор Mash Максим Иксанов.

Журналистам удалось снять знаменитую «комнату грязи», кальянную и огромный кинотеатр. Внутри трудятся рабочие, в помещениях даже не начиналась отделка. Объект будет готов только через пять-шесть лет. При этом Mash не удалось установить владельца дворца.


Ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование про «дворец Путина» в Геленджике, в котором утверждалось, что рядом с мысом Идокопас в Краснодарском крае располагается неофициальная резиденция главы государства.

В здании якобы существуют кальянная, бассейн, кинотеатр и даже загадочная комната грязи. Навальный в своем расследовании ссылался на документы с планом объекта. По его подсчетам, дворец обошелся в 100 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фильм оппозиционера Алексея Навального является «враньем», а дворцом владеют один или несколько предпринимателей, разглашать имена которых было бы некорректно.

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