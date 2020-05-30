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Со мной все плохо: главное отличие менталитета россиян

Источник:
ТАСС
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Фото: © geralt / Pixabay License
Россияне оценивают себя в негативных тонах и идут к психологу, чтобы избавиться от плохого. У жителей США и Европы другая мотивация — они стремятся достичь лучшего. Чем еще отличается менталитет и важны ли деньги для счастья жителей России, рассказала профессор психологии, коуч-консультант Марина Мелия.

Мелия известна как психолог политической элиты и большого бизнеса. Она работала с теми, кто первым захотел понять, что такое имидж и как надо представлять себя в публичной сфере. Спрос на это в России появился в начале 1990-х. Зарождающийся в новой России бизнес и молодые политики хотели новых знаний.

«Как проводить собеседования, публично выступать, понимать, что такое команда, как найти партнеров, как нанимать и увольнять. Люди ничего не умели», — рассказала о начале «звездного» пути консультанта Мелия в интервью ТАСС.

Профессор «на броневике»

Профессор психологии поделилась эпизодом из практики начала 1990-х, когда в СССР впервые проходили выборы ректоров институтов. У нее на консультации оказался проректор по науке крупнейшего московского вуза, который надеялся победить на выборах.

«И вот сидит передо мной доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии. Вижу, что все ему в тягость: тратят его время, привели к какому-то психологу, зачем — непонятно. Сидит на краешке стула, спрашивает: "Ну, сколько еще мы здесь будем?"», — вспоминает коуч-консультант.

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Психолог начала работать с ним и поняла, что ему, как и многим, кажется, что выступать можно только как Ленин на броневике. Он постоянно твердил: «Все, что я умею, — не годится».

«Это очень российская особенность, нет у наших людей внутреннего ощущения какой-то самоценности, бережного отношения к своей личности», — пояснила она.

Кандидат тогда неожиданно для всех выиграл. А вот менталитет российского человека за 30 лет почти не изменился. По мнению профессора, россияне не понимают себя сами и не задумываются о целях, ради которых нужны какие-то изменения.

«Взять хотя бы подготовку к публичным выступлениям: приходят, казалось бы, умные люди, которые обладают огромными возможностями, хотят чего-то добиться. Но каким должен быть их имидж, для чего его нужно строить, какую цель они преследуют — вначале все это понять им самим очень трудно», — отметила Мелия.

Заложники стереотипов

Жители России себя не любят. Идут к коуч-консультатну с идеей «со мной все плохо, мне надо полностью измениться, чтобы быть хорошим». Но не понимают для чего, не могут определить цели и разговор с психологом начинают всегда с негативных оценок себя. 

«Чаще всего я встречаю такие запросы: "Исправьте мои недостатки, я не умею говорить, не умею проводить совещания, конфликтую с людьми…". Начинают всегда с плохого», — сказала профессор психологии.

Восприятие себя у россиян существенно отличается от самооценки западных людей. «Я присутствовала на интервью, которое проводили коллеги из американской компании. ...Это не глубокие исследования, а просто мое личное поверхностное наблюдение, но да западные люди изначально подают себя по-другому», — подчеркнула она.

Вероятно, россиянам предстоит еще много лет приходить к пониманию того, что стереотипы — мешают, а счастье измеряется не квадратными метрами, наличием мужа или солидным счетом в банке. Люди, которые постепенно это понимают, начинают доверять себе, прислушиваться к тому, чего на самом деле ищут и желают.

«Не все хотят быть замужем, представления о счастье у каждого свои. Как и успех у каждого свой, он не исчисляется количеством квадратных метров, детей или денег на счете. Чем меньше людей идет на поводу этих стандартных представлений, тем лучше», — резюмировала Мелия.

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Отношения #Психо #Аналитика
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Топ комментариев

Lava Lava

Если бы ты читал пояснения к новости, а не только заголовки, то заметил бы такой немаловажный факт что...

mantihid

Максимум что они добьются, это еще больший уход в теневой рынок. Работодателю будет совсем невыгодно...

Gladwin

Они уже отменяли безлимиты, потом вернули. Маркетологи изображают оживлённую деятельность.

suportar

У нас еть 2 классных лица, Лавров и Рогозин. Одно другого краше.

Uynachalnica

Если настолько эмоции захлестывают - дома сиди, а не лезь в министры!