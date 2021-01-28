Ветеринары выловили более 2 тысяч бездомных собак в Улан-Удэ

Специалисты профильных служб администрации Улан-Удэ выловили на улицах города 2,3 тысячи бездомных собак, сообщила пресс-служба мэрии. Активные действия властей начались после ряда нападений животных на людей.

В декабре собаки напали на 20-летнюю девушку в поселке Забайкальском и растерзали ее. Врачи до сих пор сражаются за ее жизнь, и пострадавшей предстоит еще множество операций. В январе стаи собак дважды нападали на детей. После этих инцидентов жители города потребовали вернуть отстрел собак, а неизвестные дважды поджигали приюты для безнадзорных животных.

Власти Улан-Удэ приняли решение усилить борьбу с безнадзорными животными и принялись активно отлавливать стаи бродячих псов. Однако убивать животных, у которых нет подозрения на бешенство, никто не будет. Это запрещает делать федеральный закон. Мэр Игорь Шутенков также предупредил горожан об ответственности за самосуд и убийство собак.

За несколько недель ветеринары отловили на улицах города более 2,3 тысячи особей. Кроме того, сотрудники комитета городского хозяйства обходят жителей частного сектора и беседуют с ними о содержании собак. За время обходов они составлен 171 протокол об административных правонарушениях, выдали более 2,1 тысячи требований на регистрацию домашних животных.