НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Выигравшая миллион в лотерею сибирячка рассказал о счастливом ананасе

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Фото: © Sibnet.ru

Жительница Новосибирска Анастасия Томышева выиграла в новогодней лотерее 1 миллион рублей, перед этим ее мужу в салате попался счастливый кусочек ананаса, сообщает пресс-служба «Столото».

Заветный билет, который супруги купили в магазине «Пятерочка» в канун Нового года, проверили через несколько дней после розыгрыша. Выигрышу пара очень обрадовалась. Призовые деньги потратят на закрытие ипотеки.

«Как бы смешно это ни звучало, но все началось с новогоднего салата. Мы на праздничный стол традиционно готовим «селедку под шубой» с сюрпризом. Прячем кусочек ананаса, который означает большое счастье в наступающем году. В этот раз предвестник удачи попался мужу, — рассказала победительница.

По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» 1 января в стране появился 581 новый лотерейный миллионер, а в Новосибирской области 1 миллион рублей выиграли десять жителей региона.

Еще по теме
Финансист рассказал о преимуществах евро перед долларом
Закредитованным россиянам ЦБ ограничит возможности для займов
Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе
Разгон инфляции в России «ударит» по ключевой ставке
смотреть все
Новосибирск #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»
•
Председатель ГД выступил против пересаживания чиновников на автобусы
•
Начались аресты участников акций протеста 23 января
•
Вечный источник энергии нашли в заброшенных скважинах
Подробности
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выигравшая миллион в лотерею сибирячка рассказал о счастливом ананасе
Сибирь 27.01.2021 16:03
Дом Агафьи Лыковой достроят к весне
Сибирь 27.01.2021 15:40
Мэр города в Амурской области раскритиковал снежный Новосибирск
Сибирь 27.01.2021 15:34
Туристам в Приангарье покажут стоянку древнего человека
Сибирь 27.01.2021 15:32
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
6243
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4040
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
3153
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2934
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»
•
Председатель ГД выступил против пересаживания чиновников на автобусы
•
Начались аресты участников акций протеста 23 января
•
Вечный источник энергии нашли в заброшенных скважинах
О самом главном
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ноу хау в чиновничьем новоязе 😀Ритмично капает копейка... ритмично падают слова.

Uynachalnica

Речь о Пескове, а не о президенте! А козырей, которые бы тебя убедили, никто и не оставит никогда! У...

Иркут 69

Не перед "чмом", а перед населением страны, избирателями и гражданами. Уясни разницу, Пашок 👆

Uynachalnica

ЦитатаПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин не увидел проблемы в том, что чиновники ездят...

лачинов

Как хорошо сказал. Осталось найти чиновника, который хорошо выстроил систему работы ... и обеспечил качество...