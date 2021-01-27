Выигравшая миллион в лотерею сибирячка рассказал о счастливом ананасе

Жительница Новосибирска Анастасия Томышева выиграла в
новогодней лотерее 1 миллион рублей, перед этим ее мужу в салате попался
счастливый кусочек ананаса, сообщает пресс-служба «Столото».
Заветный билет, который супруги купили в магазине
«Пятерочка» в канун Нового года, проверили через несколько дней после
розыгрыша. Выигрышу пара очень обрадовалась. Призовые деньги потратят на
закрытие ипотеки.
«Как бы смешно это ни звучало, но все началось с новогоднего
салата. Мы на праздничный стол традиционно готовим «селедку под шубой» с
сюрпризом. Прячем кусочек ананаса, который означает большое счастье в
наступающем году. В этот раз предвестник удачи попался мужу, — рассказала
победительница.
По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» 1 января в
стране появился 581 новый лотерейный миллионер, а в Новосибирской области 1
миллион рублей выиграли десять жителей региона.