Выигравшая миллион в лотерею сибирячка рассказал о счастливом ананасе

Жительница Новосибирска Анастасия Томышева выиграла в новогодней лотерее 1 миллион рублей, перед этим ее мужу в салате попался счастливый кусочек ананаса, сообщает пресс-служба «Столото».

Заветный билет, который супруги купили в магазине «Пятерочка» в канун Нового года, проверили через несколько дней после розыгрыша. Выигрышу пара очень обрадовалась. Призовые деньги потратят на закрытие ипотеки.

«Как бы смешно это ни звучало, но все началось с новогоднего салата. Мы на праздничный стол традиционно готовим «селедку под шубой» с сюрпризом. Прячем кусочек ананаса, который означает большое счастье в наступающем году. В этот раз предвестник удачи попался мужу, — рассказала победительница.

По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» 1 января в стране появился 581 новый лотерейный миллионер, а в Новосибирской области 1 миллион рублей выиграли десять жителей региона.