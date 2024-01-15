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Нашелся победитель «Новогоднего миллиарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Выигравший 1 миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото» россиянин обратился за выигрышем, сообщает пресс-служба «Столото»

Известно, что счастливчик из Тюмени, ранее распространитель лотерей раскрыл номер выигрышного билета: 152612098197. В настоящее время победитель завершает процесс оформления своего выигрыша.

Крупные выигрыши выплачиваются только после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней. На зачисление денег у компании есть шесть месяцев, при этом победителю предстоит выплатить 13% от суммы в качестве подоходного налога.

Всего в ходе розыгрыша «Новогоднего миллиарда» появилось 87 лотерейных миллионеров из разных регионов страны. За выигрышем из них обратилась четверть участников. Всего в новогоднем тираже «Русского лото» было разыграно 2 779 715 190 рублей.

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