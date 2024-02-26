Выигравший миллиард рублей россиянин опроверг отъезд из страны

Житель Тюмени Юрий Семенов, выигравший миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русского лото», опроверг информацию о своем отъезде из России, сообщает пресс-служба «Столото».

«Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие один миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — говорится в сообщении.

Ранее в различных телеграм-каналах появилась информация, что Юрий и Светлана Семеновы покинули страну.

По итогам розыгрыша «Новогоднего миллиарда» в 2024 году суперприз выиграли токарь и логопед из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы. Сумма, которую получили победители лотереи, за вычетом налога составила 850 100 128 рублей.