Электронный лотерейный билет «Новогоднего миллиарда» — беспроигрышный вариант быстрого подарка на Новый год, когда до праздника остаются считанные часы. Купить и виртуально подарить билет с шансом стать миллиардером можно буквально за минуту.

Главный приз новогоднего тиража — 1 миллиард рублей. Общий призовой фонд тиража «Русское лото» №1707 под названием «Новогодний миллиард» в 2026 году составит 3,5 миллиарда рублей. По статистике, каждый третий билет в лотерее — выигрышный.

Как купить билет «Новогоднего миллиарда» в подарок

Есть несколько способов подарить электронный билет «Новогоднего миллиарда». Самый простой вариант — при покупке на сайте или в фирменном приложении выбрать опцию «купить в подарок», выбрав нужное количество купонов.

После этого потребуется ввести номер телефона человека, которому приобретается подарочный лотерейный билет. Получателю придет СМС, из которого он узнает о подарке. Однако в таком способе не хватает «новогодней изюминки».

Более торжественный вариант — использовать фирменный сервис «Столото» под названием «Подари билет». Здесь пользователь может собрать уникальный подарочный набор к Новому году, добавив к лотерейным билетам красочную цифровую открытку и личное пожелание.

Сервис «Подари билет» Фото: © «Столото»

После выбора подарочного пакета останется указать номер телефона получателя, нажать «Оплатить», выбрать способ оплаты и подтвердить покупку. Получатель получит СМС, после чего сможет зайти на сайт или в приложение, чтобы «распаковать» подарок.

Если у человека, которому подарили лотерейные билеты, нет личного кабинета «Столото», подарок не затеряется. Как только он зайдет в аккаунт на сайте или в приложении по номеру телефона, он сразу обнаружит подаренные билеты «Новогоднего миллиарда».

Сколько стоит и когда розыгрыш

Стоимость билета на новогодний тираж №1707 составляет 150 рублей. Цифровые билеты «Новогоднего миллиарда» будут продаваться до 11.00 по московскому времени 1 января 2026 года.

Розыгрыш лотереи начнется в 15.30 по московскому времени 1 января 2026 года в прямом эфире на телеканале НТВ в передаче «Новогодний миллиард». Также трансляция пройдет на сайте «Столото».