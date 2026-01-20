Рассекречена победительница «Новогоднего миллиарда»

Стало известно имя одного из трех главных победителей новогоднего розыгрыша «Русского лото», разделивших приз в 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

Обладательницей 333 333 333 рублей стала жительница Свердловской области Наталья Лохматова. Выигрышный билет она купила 25 ноября в мобильном приложении «Столото», выбрав несколько билетов с восьмерками в игровых полях.

Отмечается, что число восемь для женщины счастливое — это дата дня рождения Натальи, ее сына и мамы. «Думаю, в день, когда я приобрела билеты, сошлось все: и интересная дата, и предчувствие, и легкая рука!» — поделилась победительница.

С выигрыша в 333 333 333 рубля будет удержан налог в размере 71 735 333 рублей. Таким образом, на руки женщина получит 261 598 000 рублей при условии отсутствия других крупных доходов за период.

Свердловская область после розыгрыша возглавила рейтинг самых везучих регионов по итогам новогоднего тиража «Русского лото». Обладателями выигрышных билетов стали 538 875 жителей области, а общая сумма призов превысила 448 миллионов рублей.