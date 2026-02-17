НАВЕРХ
Логист из Новосибирска выиграла 333 млн в «Новогоднем миллиарде»

Логист и молодая мама из Новосибирска Людмила Федорова стала одной трех победительниц «Новогоднего миллиарда», выиграв 333 миллиона рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

Победительница «Новогоднего миллиарда» из Новосибирской области Людмила Федорова
Фото: © пресс-служба «Столото»

В ходе 1707-го тиража «Русского лото», разыгранного 1 января 2026 года, главный приз в миллиард рублей разделили трое участников из Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей. Каждый получил по 333,333 миллиона рублей.

Федорова работает логистом в компании по аренде спецтехники, а сейчас находится в декретном отпуске с годовалой дочерью. По ее словам, участие в лотереях — семейная традиция. Выигрышный билет она купила в мобильном приложении «Столото» наобум, без поиска значимых для нее чисел.

На деньги семья планирует сменить автомобиль, купить просторную квартиру, помочь родителям и открыть банковский вклад. Среди планов — исполнение давней мечты отправиться с семьей на Карибские острова.

«Возможно, часть средств направлю на создание дома отдыха или небольшой гостиницы в Алтайском или Краснодарском краях», — поделилась планами Федорова.

Другие победительницы «Новогоднего миллиарда» — психолог-педагог из Свердловской области и кладовщица из Тюменской области. За вычетом налогов три женщины получат по 261,598 миллиона рублей.

