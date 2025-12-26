Счастливые числа: как выбрать выигрышный билет «Новогоднего миллиарда»

Выбор счастливых чисел при покупке билетов «Новогоднего миллиарда» считается одним из способов повысить шансы на выигрыш. Личные счастливые числа определяют по знаковым событиям, опираясь на нумерологию, астрологию или интуицию. Собрали все варианты притянуть удачу в лотерее.

Розыгрыш лотереи начнется в 15.30 по московскому времени 1 января 2026 года в прямом эфире на телеканале НТВ в передаче «Новогодний миллиард». Также трансляция пройдет на сайте «Столото». Всего в тираже №1707 будет разыграно 3,5 миллиарда рублей.

Как выбрать свои числа в «Новогоднем миллиарде»

Комбинации чисел в билетах «Русского лото» уже сформированы. При покупке бумажного лотерейного билета выбор ограничен. Чтобы заполучить билет с набором счастливых чисел, нужно приобретать его онлайн — на сайте «Столото» или в фирменном приложении.

При выборе цифрового билета доступна дополнительная функция, которая называется «Свои числа». Можно указать до семи счастливых чисел, после чего будущему участнику розыгрыша покажут доступные билеты, в которых эти числа будут обязательно присутствовать.

«Свои числа» в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» Фото: © «Столото»

Всего в билете «Новогоднего миллиарда» два игровых поля, в каждом — по 15 чисел в диапазоне от 1 до 90. Выбор счастливых комбинаций практически безграничный — если подборка не устраивает, достаточно нажать «Показать еще билеты» и сервис обновит варианты.

Какие числа для лотереи счастливые

Значимые числа. Самый популярный способ — использовать значимые для человека даты. Например, дни рождения близких людей или какие-то другие особенные даты. Правда, такой подход ограничивает выбор — все даты умещаются в диапазон от 1 до 31.

Кому-то одно и то же число встречалось в жизни несколько раз. Оно считается значимым. Например, номер экзаменационного билета, номер квартиры, машины.

Нумерология. Многие верят, что счастливые числа можно вычислить. Самый простой вариант — рассчитать его по дате рождения, сложив все цифры. Кроме этого, в нумерологии все числа имеют свое значение. Например, считается, что удачу и деньги приносит цифра 3.

Астрология. Согласно астрологическим представлениям, у каждого знака зодиака есть свои цифры удачи.

Овен — 1, 9

Телец — 2, 6

Близнецы — 3, 5

Рак — 2, 7

Лев — 1, 5

Дева — 3, 8

Весы — 6, 9

Скорпион — 2, 4

Стрелец — 3, 9

Козерог — 8, 9

Водолей — 4, 7

Рыбы — 3, 7

Интуиция. Некоторые игроки полагаются на внезапно пришедшие в голову числа, числа, которые показываю часы при случайном взгляде на них или даже на числа, пришедшие в сновидениях.

«Горячие» и «холодные» числа. «Новогодний миллиард» регулярно составляет таблицы, которые показывают какие числа выпадали чаще («горячие») или реже («холодные»). Можно выбирать «горячие» числа, надеясь на закономерность, или же «холодные», так как они давно не выпадали.