Купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда» в 2026 году проще всего онлайн — сделать это можно на сайте официального распространителя «Столото» или через фирменное приложение.

Фото: © Sibnet.ru

Главный приз новогоднего тиража — 1 миллиард рублей. Общий призовой фонд тиража «Русское лото» №1707 под названием «Новогодний миллиард» в 2026 году составит 3,5 миллиарда рублей, все эти деньги будут разыграны в обязательном порядке.

Как купить билеты «Новогоднего миллиарда» в интернете

Электронные билеты «Новогоднего миллиарда» можно купить на официальном сайте государственного распространителялотерей «Столото», а также в фирменном мобильном приложении для Android.

Стоимость билета на новогодний тираж №1707 составляет 150 рублей, она не зависит от выбранного способа покупки. Цифровые билеты «Новогоднего миллиарда» продаются до 11.00 по московскому времени 1 января 2026 года.

Купить электронный лотерейный билет «Новогоднего миллиарда» на сайте или в приложении можно только после регистрации. Проще всего сделать это по номеру телефона, однако также можно зарегистрироваться по адресу электронной почты, профилю в «Яндекс ID» или «VK ID».

Доступ к учетной записи получают только совершеннолетние граждане. Для завершения регистрации необходимо подтвердить, что пользователю исполнилось 18 лет.

После авторизации необходимо выбрать из списка лотерей «Русское лото» и перейти на тираж №1707 — это и будет «Новогодний миллиард» в 2026 году. При переходе на страницу с тиражом покупатель увидит список лотерейных билетов.

В каждом купоне по 30 чисел — два игровых поля по 15 чисел в диапазоне от 1 до 90. Можно выбрать любой из представленных билетов, либо нажать «Другие билеты», после чего список обновится. Выбранные билеты перемещаются в корзину, а затем оплачиваются.

Как оплатить электронный билет «Новогоднего миллиарда»

Кошелек «Столото» автоматически создается при регистрации. С баланса кошелька можно оплачивать лотерейные билеты, перевести деньги на банковскую карту, электронный кошелек или баланс мобильного.

Пополнить кошелек в личном кабинете можно с помощью банковской карты, со счета телефона, SberPay и «Альфа-Клик». «Столото» по умолчанию предлагает провести оплату билетов по QR-коду, используя СБП, однако можно выбрать иное, нажав «Все способы оплаты».

Почему электронный билет удобнее. Покупка электронных билетов «Новогоднего миллиарда» дает несколько преимуществ: они показываются в личном кабинете, а их проверка максимально упрощается. При установке приложения пользователь получает уведомления о выигрышах.

Когда розыгрыш «Новогоднего миллиарда»

Розыгрыш начнется в 15.30 по московскому времени 1 января 2026 года в прямом эфире на телеканале НТВ в передаче «Новогодний миллиард». Также трансляция будет доступна на сайте «Столото».