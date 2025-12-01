Новогодний тираж «Русского лото», где разыграют «Новогодний миллиард», традиционно пройдет 1 января 2026 года. Разбираемся, где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда» и чем они лучше электронных.

Фото: © Sibnet.ru

Весь призовой фонд тиража «Русское лото» №1707 под фирменным названием «Новогодний миллиард» — 3,5 миллиарда рублей. Самый главный приз — 1 миллиард рублей, остальные деньги разыграют более мелкими суммами между множества участников.

Так, впервые в «Новогоднем миллиарде» будет разыгран приз второй категории в размере 100 миллионов рублей. Кроме этого, среди участников праздничной лотереи распределят сразу 100 призов по 1 миллиону рублей.

Где продают билеты «Новогоднего миллиарда» 2026

Бумажные лотерейные билеты имеют несколько преимуществ перед цифровыми — во-первых, их можно подарить на Новый год коллегам или родственникам. Во-вторых, владельцы бумажных билетов смогут претендовать на дополнительные призы.

Бумажные билеты «Новогоднего миллиарда» можно купить:

в фирменных лотерейных киосках «Столото»;

в магазинах «Пятерочка», «Магнит», «Красное и Белое», «Лента», «Дикси», «Перекресток», «Бристоль», «Монетка», «Окей», «Детский мир» и FixPrice;

на маркетплейсе Ozon;

на АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть»;

в отделениях «Почты России»;

в салонах сотовой связи МТС, Билайн, Ростелеком.

При покупке бумажного билета «Новогоднего миллиарда» необходимо обязательно сохранить чек — без него могут возникнуть проблемы с получением выигрыша. Чтобы чек не затерялся, есть простой лайфхак — скрепить лотерейные билеты и чек степлером.

Чтобы найти ближайший официальный магазин или киоск с лотерейными билетами «Новогоднего миллиарда», удобнее всего воспользоваться интерактивной картой на официальном сайте «Столото».

Какие бумажные билеты «Новогоднего миллиарда» бывают

Кроме обычных купонов «Новогоднего миллиарда» для покупки доступны красочные конверты, тубусы и золотые коробочки с наборами билетов, которые станут отличным подарком на Новый год.

Так, в праздничном конверте — целых девять билетов «Новогоднего миллиарда». К каждому набору прилагаются 30 бонусных «+Шансов». Они дают дополнительную возможность выиграть один из трех автомобилей Haval F7.

В красиво оформленных тубусах «Новогоднего миллиарда» спрятаны по 15 лотерейных билетов. Есть и приятный сюрприз для покупателей такого формата — в одном из тубусов спрятан золотой билет на 1 миллион рублей.

Праздничная золотая коробочка в дизайне «Новогоднего миллиарда» содержит сразу 30 билетов на тираж №1707. Внутри коробочек скрываются специальные билеты. Золотой дает мгновенный выигрыш 1 миллиона рублей, серебряный принесет 100 тысяч рублей.

Сколько стоит билет «Новогоднего миллиарда»

Бумажные лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда» 2026 года стоят 150 рублей. При покупке следует обратить внимание на дизайн — нужны билеты лотереи «Русское лото» с оформлением «Новогоднего миллиарда» на тираж №1707.

Когда разыграют «Новогодний миллиард»

Бумажные билеты продаются до 11.00 по московскому времени 1 января 2026 года. Если оплатить билет после этого времени, он будет куплен уже на следующий тираж. Все нераспроданные типографские билеты «Новогоднего миллиарда» до старта розыгрыша уничтожат.

Розыгрыш стартует в 15.30 по московскому времени 1 января 2026 года в прямом эфире на телеканале НТВ в передаче «Новогодний миллиард». Также трансляция будет доступна на сайте «Столото».

Какие шансы выиграть

Статистическая вероятность, что миллиард уйдёт в одни руки, составляет в среднем более 60%. Так случалось в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах. С вероятностью 20% можно предположить, что его разделят два победителя, как произошло в розыгрыше 2022 года.

Есть небольшая вероятность, что главный приз могут разделить между собой три или четыре победителя, однако такого в истории розыгрыша «Новогоднего миллиарда» еще не случалось. При этом главный приз в 1 миллиард рублей будет разыгран гарантировано.

Шансы на итоговую победу в «Новогоднем миллиарде» не зависят от вида билета — как бумажные, так и цифровые могут стать выигрышными в тираже №1707 с одинаковой вероятностью.