Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»

Призовой фонд розыгрыша «Новогоднего миллиарда» 1 января 2026 года в рамках тиража №1707 — 3,5 миллиарда рублей, включая главный приз. Собрали все способы проверить билеты праздничной лотереи «Русское лото» на выигрыш.

Самый азартный вариант — проверить лотерейный билет, посмотрев прямой эфир программы «Новогодний миллиард» на канале НТВ. Он начнется в 15.30 по московскому времени 1 января 2026 года. Однако есть и более быстрые способы проверки.

Как проверить электронный билет

Приобретенные электронные билеты «Новогоднего миллиарда» отображаются в личном кабинете игрока. Зайти в него можно на официальном сайте «Столото» или в мобильном приложении.

Чтобы проверить результаты, достаточно зайти в раздел «Мои билеты» — там есть отдельная категория «Новогодний миллиард». После официального подведения итогов новогоднего тиража пользователь сразу увидит, оказались ли его билеты выигрышными.

Напротив каждого результативного билета будет указана сумма выигрыша. Здесь также можно заказать выплату выигрыша на кошелек «Столото». При выплате до 15 тысяч рублей проходить верификацию не требуется, деньги придут практически мгновенно.

Для получения лотерейных выигрышей от 15 тысяч до 600 тысяч рублей нужен верифицированный аккаунт — пользователю предстоит пройти идентификацию. Для этого есть два способа — офлайн и онлайн.

Для первого необходимо заполнить анкету и выбрать ближайший официальный центр «Столото». Затем нужно взять паспорт и посетить точку, где сотрудник проведет все необходимые процедуры.

Для идентификации онлайн потребуется пройти проверку при содействии РНКО «Единая касса». Данной организации поручено проводить идентификацию участников лотерей.

Как проверить бумажный билет

Проверить бумажный билет можно в разделе «Проверка билетов» на сайте «Столото» или в фирменном приложении. На странице нужно выбрать тираж №1707 «Русского лото», а затем ввести номер билета или номер штрихкода.

Для получения розыгрыша по типографскому билету необходимо обязательно сохранять чек, выданный при покупке. Именно он подтверждает, что бумажный билет принимает участие в розыгрыше.

При трудностях с доступом к интернету, можно позвонить по номеру +7 900 555 0055. После ответа оператора надо продиктовать номер билета. Оператор проверит билет и назовет сумму выигрыша, если он есть.

Доступны еще несколько альтернативных способов проверить билет «Новогоднего миллиарда». Например, можно попросить проверить номер на выигрыш в лотерейном киоске или отправить запрос в официальной группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте».

Какие призы разыграли в «Новогоднем миллиарде»

Всего в 2026 году в новогоднем тираже №1707 было разыграно 3,5 миллиарда рублей. Суперприз — 1 миллиард рублей. В качестве приза второй категории разыграно 100 миллионов рублей.

Также участникам «Новогоднего миллиарда» досталось сто призов по 1 миллиону рублей, оставшиеся деньги распределили по небольшим категориям выигрышей, минимальный приз составляет 150 рублей.

Срок действия выигрышного билета

Ранее участники «Русского лото» должны были забрать выигрыш в течение 180 дней с момента публикации результатов. С 2021 года этот срок увеличили до тысячи дней — таким образом, сейчас забрать деньги победитель лотереи может в течение трех лет.