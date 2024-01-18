Новогодний миллиард выиграли токарь и логопед из Тюмени

Обладателями миллиарда рублей в лотерее «Русское лото» оказались токарь и логопед из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы, сообщила пресс-служба «Столото».

Семенов купил подарочный набор «Новогоднего миллиарда» и вручил супруге со словами: «Выигрыш делим поровну». Семейная пара смотрела телевизионное шоу 1 января на НТВ, поняла, что выиграл их билет, купила авиабилеты и прилетела в Москву.

«В первую очередь, хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — рассказала Семенова о планах на выигранную сумму.

Мужчина купит новый автомобиль. Часть выигрыша супруги планируют потратить на адресную благотворительность.

Сумма, которую получат победители «Новогоднего миллиарда», за вычетом налога составит 850 100 128 рублей.