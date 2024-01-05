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Двое жителей Новосибирской области выиграли по 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Двое жителей Новосибирской области в новогодней лотерее выиграли по 1 миллиону рублей, сообщил распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

Всего в Новосибирской области было продано 185 310 билетов «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», некоторые билеты оказались выигрышными. Общая сумма выигрыша в регионе составила 35 773 260 рублей.

При этом два победителя из Новосибирской области оказались обладателями призов по 1 миллиону рублей. Победители еще не обратились за выигрышем, уточнили в «Столото». 

Всего в результате розыгрыша «Новогоднего миллиарда» более 9 миллионов билетов оказались выигрышными. Общая сумма выигрышей составила 2 779 715 190 рублей.

Тема: Новогодний миллиард
Определен победитель «Новогоднего миллиарда»
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Стартовал розыгрыш «Новогоднего миллиарда»
Лотерея «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
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Жизнь #Деньги #Новосибирск
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