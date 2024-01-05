Двое жителей Новосибирской области выиграли по 1 млн рублей

Двое жителей Новосибирской области в новогодней лотерее выиграли по 1 миллиону рублей, сообщил распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

Всего в Новосибирской области было продано 185 310 билетов «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», некоторые билеты оказались выигрышными. Общая сумма выигрыша в регионе составила 35 773 260 рублей.

При этом два победителя из Новосибирской области оказались обладателями призов по 1 миллиону рублей. Победители еще не обратились за выигрышем, уточнили в «Столото».

Всего в результате розыгрыша «Новогоднего миллиарда» более 9 миллионов билетов оказались выигрышными. Общая сумма выигрышей составила 2 779 715 190 рублей.