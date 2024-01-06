Выигравший новогодний миллиард до сих пор не явился за призом

Житель Тюмени, выигравший 1 миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото», до сих пор не оформил свой выигрыш, сообщила пресс-служба компании «Столото».

«Мы очень ждем лотерейного миллиардера в лотерейном центре "Столото" для оформления выигрыша и призываем всех участников проверить свои билеты. Ведь помимо главного приза в 1 миллиард рублей по всей стране в этом году появились лотерейные миллионеры и обладатели других крупных выигрышей», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович

По итогам «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», разыгранного 1 января 2024 года, один из его участников стал третьим лотерейным миллиардером в России. Выигрышный билет находился в подарочном тубусе с 10 билетами на новогодний тираж, приобретенном 7 декабря 2023 года в точке продаж «Столото» в тюменском ТЦ «Дарина».

Всего по итогам новогоднего тиража разыграно более 2,7 миллиарда рублей, в том числе 100 призов по 1 миллиону рублей: 87 человек выиграли по миллиону, оставшиеся 13 призов по 1 млн рублей разделили между собой 80 участников (каждый выиграл по 162,5 тысячи). Еще один приз в 10 млн рублей разделили 22 победителя (каждый выиграл более 454,5 тысячи).

В 2023 году 67% победителей с крупными выигрышами оформили их в январе, 19% — в феврале (включая приз в 1 млрд рублей), последний из 75 миллионеров прошлогоднего новогоднего тиража «Русского лото» обратился за оформлением в декабре.

Общий срок обращения за выигрышем — около 3,5 лет с даты тиража: если за это время победитель не объявится, выигрыш будет в полном объеме перечислен в федеральный бюджет.