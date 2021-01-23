Макгрегор против Порье: где смотреть онлайн-трансляцию

Главная звезда смешанных единоборств ММА Конор Макгрегор встретится со вторым номером среди легковесов Дастином Порье в первый номерном турнире нового 2021 UFC. Транслировать бой в прямом эфире будет видеосервис Wink 24 января.

«Сможет ли Дастин Порье в реванше против Конора Макгрегора отомстить за разгромное поражение семилетней давности? По какому сценарию пойдет бой? Кто станет чемпионом легкого веса в 2021 году? Сможет ли Конор приблизиться к возвращению пояса? Весь мир ждет того момента, когда бойцы войдут в клетку, и начнется бой, который определит будущее легкого дивизиона» — предвосхищает встречу Wink .

Бой Конора Макгрегора с Дастином Порье начнется 24 января в 4.00 мск, онлайн-трансляцию можно посмотреть в видеосервисе Wink на спортивном канале UFC ТВ.

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