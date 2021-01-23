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Макгрегор против Порье: где смотреть онлайн-трансляцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wink

Главная звезда смешанных единоборств ММА Конор Макгрегор встретится со вторым номером среди легковесов Дастином Порье в первый номерном турнире нового 2021 UFC. Транслировать бой в прямом эфире будет видеосервис Wink 24 января.

«Сможет ли Дастин Порье в реванше против Конора Макгрегора отомстить за разгромное поражение семилетней давности? По какому сценарию пойдет бой?  Кто станет чемпионом легкого веса в 2021 году? Сможет ли Конор приблизиться к возвращению пояса? Весь мир ждет того момента, когда бойцы войдут в клетку, и начнется бой, который определит будущее легкого дивизиона» — предвосхищает встречу Wink

Бой Конора Макгрегора с Дастином Порье начнется 24 января в 4.00 мск, онлайн-трансляцию можно посмотреть в видеосервисе Wink на спортивном канале UFC ТВ. 

В январе Wink дарит подписку на пакет «Новогодний», куда входит 120 телеканалов, 30 тысяч фильмов и сериалов. Подключить подписку можно по специальному промокоду

Чтобы активировать промокод, нужно зарегистрироваться в Wink. Затем в разделе «Мое» найти пункт «Активация промокода». Промокод можно активировать в любой день до 31 января. Подписка будет действовать 30 дней, затем отключится самостоятельно.

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