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Ветеринары в Забайкалье спасли бульдога с простреленной головой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительтсва Забайкалья

Жительница города Балей принесла ветеринарам свою собаку, получившая огнестрельное ранение в голову от вора, пытавшегося проникнуть в дом. Ветеринарам удалось спасти храброе животное, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В декабре перед новогодними праздниками рано утром ветеринарную станцию в городе Балее обратилась местная жительница со своим французским бульдогом Мэри. Наталья рассказала, что собака, охраняя дом, получила выстрел в голову от человека, попытавшегося проникнуть в жилище.

«Собака поступила в очень тяжелом состоянии. Осмотр показал, что у животного раздроблена верхняя челюсть и зубы. Экстренно проведена операция по удалению осколков и восстановлению челюсти. После чего рана зашита и обработана», — рассказал ветеринар Вячеслав Войлошников.

Через неделю, благодаря лечению и заботе Натальи, которая кормила питомца через шприц, Мэри пошла на поправку, а спустя полтора месяца остался только шрам от огнестрельного ранения.

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Забайкалье #Звери #Гео
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Топ комментариев

Иркут 69

Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

physx

А видео Навального, интересно тоже восхитило?😂

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

Мечты правительства о дешевых макаронах пошли прахом!