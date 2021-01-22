Ветеринары в Забайкалье спасли бульдога с простреленной головой

Жительница города Балей принесла ветеринарам свою собаку, получившая огнестрельное ранение в голову от вора, пытавшегося проникнуть в дом. Ветеринарам удалось спасти храброе животное, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В декабре перед новогодними праздниками рано утром ветеринарную станцию в городе Балее обратилась местная жительница со своим французским бульдогом Мэри. Наталья рассказала, что собака, охраняя дом, получила выстрел в голову от человека, попытавшегося проникнуть в жилище.

«Собака поступила в очень тяжелом состоянии. Осмотр показал, что у животного раздроблена верхняя челюсть и зубы. Экстренно проведена операция по удалению осколков и восстановлению челюсти. После чего рана зашита и обработана», — рассказал ветеринар Вячеслав Войлошников.

Через неделю, благодаря лечению и заботе Натальи, которая кормила питомца через шприц, Мэри пошла на поправку, а спустя полтора месяца остался только шрам от огнестрельного ранения.