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Российских гандболистов лишили гимна и флага

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мужская сборная России по гандболу первой попала под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта и будет выступать на чемпионате мира в Египте без национальной символики.

Гандболисты будут первыми из россиян, кто выступит на чемпионатах в нейтральном статусе. Им запретили использовать гимн и герб. Поэтому сборная будет выходить на матчи под названием «команда Федерации гандбола России» и под гимн Международной федерации гандбола.

При этом гандболистам запрещено использовать российскую символику и петь гимн даже в отеле, а не только на арене. На игровой форме россиян вместо национального герба будет логотип федерации.

На предварительном этапе сборная России сыграет с командами Белоруссии (14 января), Словении (16 января) и Южной Кореи (18 января). Три лучшие команды продолжат турнир, выйдя в основной раунд чемпионата мира.

Спортивный арбитражный суд ранее опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах под флагом России до 16 декабря 2022 года.

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