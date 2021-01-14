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Эксперт из Сибири объяснила противовирусную пользу сала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Roland Geider (Ogre)

Сало необходимо включать в рацион зимой, оно защищает легкие от проникновения вирусов и бактерий, сообщила биолог, сотрудник кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг СФУ Галина Рыбакова.

По словам эксперта, жиры — жизненно важный элемент питания и по составу, и по влиянию на формирование вкуса.

«Сало зимой, а особенно в период риска легочных заболеваний, важный элемент рациона, как и сливочное масло, так как содержащиеся в них фосфолипиды пополняют запасы, необходимые для образования сурфактанта, который защищает альвеолы наших легких от проникновения в них вирусов и бактерий, обладает иммуномодулирующим действием и формирует противоотечный барьер», — объяснила пользу сала Рыбакова в блоге на сайте СФУ.

Ежегодно в период наступления морозов военнослужащим в рацион всегда добавляют сало и чеснок для профилактики простудных заболеваний.

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