Яблоко оказалось вредным перекусом

Яблоко не стоит есть в качестве перекуса, иначе человек сильнее проголодается, лучше съесть яйцо, творог или другой белок, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

«Перекус из яблока и другого любого фрукта неважнецкий, даже вредный. Если мы едим только фрукты, то мы повышаем уровень фруктозы и снижаем уровень вещества малонил-Ко-А, который является одним из ключевых регуляторов энергетического баланса в гипоталамусе. При его снижении сильно повышается аппетит», — написала в телеграм-канале Павлова.

По ее словам, перекусы только фруктами сильно стимулируют центр голода, и к следующему приему человек может съесть больше, чем планировал.

«Идеальный перекус обязательно должен содержать белок. Потому что из белка могут синтезироваться и белки, и углеводы. А из яблока вы получите только фруктозу и глюкозу. Так что в перерыве между работой можно съесть, допустим, яйцо, а потом и яблочко», — добавила врач.