Врач перечислила причины отсутствия аппетита по утрам

Нежелание завтракать по утрам связано с плохим сном, плотным ужином или большим количеством кофе, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

«Завтрак – важнейший прием пищи, он нормализует метаболизм, готовит нас к долгому трудовому дню. А еще завтрак необходим, чтобы укротить гормон кортизол, который утром активно вырабатывается надпочечниками. Если мы их не «накормим», то кортизол примется сжигать наши мышцы. А оно нам надо?», — написал в телеграм-канале Павлова.

По ее словам, сбалансированный завтрак позволяет меньше съедать днем и вечером, значит, автоматически стройнит. Но отсутствие аппетита по утрам имеет свои корни.

Одна из причин — нестабильный или слишком короткий сон. Например, если человек ложится поздно (после 12 ночи) спит меньше 7-8 часов), то организм откажется завтракать. Ему надо еще доспать.

«Слишком обильный и плотный ужин после восьми вечера приводит к отсутствию аппетита по утрам. Ужин должен быть не позднее 19.30-20 часов, при условии, что уснете вы в 23 часа. Иначе формируется нездоровая привычка переедать на ночь», — написала врач.

Она добавила, что если утро начинается с глотка кофе, то высока вероятность, что завтракать не захочется. Сначала кофеин воздействовал на нервную систему, приведя ее в состояние мнимой боевой готовности, а потом притормозил чувство голода. По словам врача, кофе нужно пить спустя 60 минут после завтрака.