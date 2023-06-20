Врач назвала опасное свойство абрикосов

Избыток абрикосов может вызвать вздутие живота или аллергию, поэтому стоить есть не больше 300 граммов в день, сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова.

Абрикосы помогают наладить работу кишечника, улучшают процессы кроветворения, укрепляет стенки сосудов, оказывает общеукрепляющее действие и является антиоксидантом. 100 граммов абрикоса восполняет на 70% суточную дозу калия в организме.

«Оптимально употреблять в день 200-300 граммов. Не рекомендуется есть абрикосы на голодный желудок или на ночь, так как фруктовые кислоты, которые в них содержатся, могут негативно воздействовать на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая вздутие живота», — сказала врач.

От абрикосов стоит отказаться при наличии аллергической реакции, а также при язвенной болезни, гастрите и воспалительных заболеваниях кишечника. Кроме того, нежелательно есть абрикосы при некоторых заболеваниях эндокринной системы (заболевания щитовидной железы, сахарном диабете), заболеваниях почек и сердца.