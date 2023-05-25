Найден неожиданный способ утолить голод

Датские ученые во время исследования выявили, что изображения еды влияет на ощущение голода и сытости.

Они обнаружили, что повторный просмотр фотографий одного и того же продукта питания может вызвать чувство сытости.

Чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо просмотреть картинки от 20 до 30 раз. По данным, опубликованным в Neuroscience News, участники эксперимента, которые просматривали одну и ту же картинку с едой 30 раз, после этого выбирали меньшие порции по сравнению с теми, кто видел изображение только три раза.

Так как когнитивное восприятие значительно влияет на аппетит, исследование может потенциально изменить стратегии контроля за весом в будущем.