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Человек и еда
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Человек и еда
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Найден неожиданный способ утолить голод

Источник:
Sibnet.ru
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Датские ученые во время исследования выявили, что изображения еды влияет на ощущение голода и сытости.

Они обнаружили, что повторный просмотр фотографий одного и того же продукта питания может вызвать чувство сытости.

Чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо просмотреть картинки от 20 до 30 раз. По данным, опубликованным в Neuroscience News, участники эксперимента, которые просматривали одну и ту же картинку с едой 30 раз, после этого выбирали меньшие порции по сравнению с теми, кто видел изображение только три раза.

Так как когнитивное восприятие значительно влияет на аппетит, исследование может потенциально изменить стратегии контроля за весом в будущем.

Тема: Человек и еда
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Жизнь #Еда #Наука
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Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

volmen

Ну теперь надо сделать так что бы эти жертвы были не напрасны. Вечная память парням.

Asd10

Смех без причины - признак дурачины. Не знал?

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.