Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы

Неискушенный обыватель часто путает два блюда — манты и буузы (они же — позы). При кажущейся схожести они разные, и у каждого свой неповторимый вкус. За каждым стоят свои легенды, история и своя национальная гордость.

Общее у двух блюд то, что это мясная начинка, обернутая тестом и приготовленная на пару. Но на этом вся схожесть заканчивается. Манты любят разнообразие в начинке, лук и приправу с ярковыраженным вкусом. Буузы более консервативны, но не менее вкусны.

Ни дня без бууз

Буузы — традиционное блюдо бурятской кухни. Его любят и едят в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. В этих регионах буузы уважают и нежно любят как буряты, так и русские. Его выставляют на стол на Новый год, дни рождения, свадьбы, им встречают гостей…

О происхождении названия спорят до сих пор. Некоторые склоняются к тому, что блюда и его название произошло от китайского «баоцзы». Это блюдо из рубленного мяса в дрожжевом тесте, приготовленное на пару.

Однако есть сторонники и других версий. Например, что корни этого блюда следует искать в буддизме. Существует легенда, что первыми буузы стали готовить монахи в Тибете. Именно поэтому считается, что формируя буузу, повара стараются сделать на тесте 33 защипа, столько же, сколько складок на одежде лам.

Есть еще одна теория — буузы пришли из Монголии, а их форма — повторение очертаний традиционного жилья — юрты. Отсюда в буузе отверстие сверху, точно также как и в потолке юрты.

У русскоязычного населения название «буузы» трансформировалось в «позы». Но постепенно от него отказались из-за двусмысленности. Например, вывески на закусочных «Горячие бурятские позы» вызывали у туристов исключительно сарказм.

Многонациональны манты

Манты — гость из средней Азии. Но говорить об их принадлежности к определенной кухне сложно. Узбеки считают манты своим изобретением, с чем не согласны таджики, заявляя, что это их национальное блюдо. Казахи не согласятся с обоими и заберут «авторские права» себе. Затем со всеми ними могут поспорить уйгуры, утверждающие, что это только их блюдо.

Но так или иначе, многонациональность блюда пошла ему только на пользу, сделав манты разнообразными. Хотя, по сути, это пирожки с мясной начинкой, приготовленные на пару. Но широкая география блюда сделала возможным наличие разных начинок.

В качестве классической начинки используется баранина. Но, например, в Монголии и Китае, могут делать манты с кониной, в России используют говядину и мясо птицы.

Где-то в манты добавляют в мясо мякоть тыквы, или готовят с тыквенной начинкой, а может и морковной, и картофельной. В Китае используют креветки, что делает блюда схожим с димсамами (паровые пельмени) с морепродуктами.

Как готовить и есть буузы

Классические буузы делаются из рубленного мяса баранины, конины или говядины. Из добавок — только немного лука, реже — чеснока. Сейчас, конечно, чаще всего используют фарш из свинины и говядины.

Для фарша понадобится:

500 граммов говядины

500 граммов жирной свинины

100 граммов лука

Соль и перец по вкусу

Для теста:

Стакан воды

Три стакана муки

Яйцо

Мясо и лук очень мелко порубить ножом или пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Все перемешать, Добавить соль, перец и поставить в холодильник.

Пока фарш «отдыхает», готовится тесто. В муку добавить яйцо и замешать, постепенно добавляя воду. Тесто должно получиться «крутым», то есть тугим и не прилипать к рукам. Вымешивать тесто нужно на протяжении 15-20 минут.

После этого положить на тарелку, накрыть пищевой пленкой или чистым полотенцем и поставить «отдыхать» минут на 15-20. За это время оно станет податливым и его можно будет раскатывать.

Тесто раскатать толщиной от 3 до 5 миллиметров. Вырезать аккуратные кружочки. Это можно сделать кондитерским металлическим кольцом, либо большой кружкой.

В кружочки из теста положить фарш. Примерно 2-2,5 столовых ложки. Поднять краешек теста, сделать первый защип сбоку. Далее аккуратно защипывать тесто вокруг фарша. В середине буузы в тесте обязательно должно остаться отверстие. За счет этого фарш получается сочным и образуется необходимый для этого блюда бульон внутри теста.

Варят буззы исключительно на пару. Ставят в пароварку или, как их называют в Бурятии, позницу. Замороженные буззы готовят 25-30 минут, свежие налепленные — 15 минут.

Перед варкой лучше смазать «донышко» бууз растительным маслом. Тогда тесто не прилипнет к решетке и бууза не порвется. Если порвется — бульон вытечет и блюдо потеряет свою изюминку.

Есть бузы, используя приборы, нельзя. Это — дурной тон. Если турист, приехавший в Бурятию, возьмется за нож и вилку, его в лучшем случае засмеют, а могут и обидеться. Вся «соль» блюда в бульоне. Нужно взять буузу в руки, надкусить с нижнего края, выпить бульон, а затем есть само блюдо.

Как готовить и есть манты

Классические манты готовят с бараниной с большим количество лука и салом. Эти добавки делают начинку сочной.

Для фарша понадобятся:

500 граммов филе баранины

500 граммов лука репчатого

100 граммов сала курдючного

Соль, зира, перец

Для теста:

1,5-2 стакана муки

150 граммов воды

Яйцо

Соль

Мясо, сало и лук очень мелко порубить ножом. Можно использовать и мясорубку, но взять решетку с большими отверстиями. Добавить приправы, все перемешать и отправить в холодильник. Тесто для мант делается также как и на буузы. Вымешивать нужно крутое, тугое тесто и отправить его постоять на полчаса.

Затем скатать его в колбаску, нарезать на небольшие кусочки, скатать их в шарики, а затем раскатать скалкой. Толщина теста должна получиться – от 3 до 5 миллиметров. Положить на тесто фарш. Примерно 2-2,5 столовые ложки.

Далее взять тесто двумя руками за противоположные края круга и скрепить их над начинкой. Еще два оставшихся «хвостика» из теста также слепить между собой. Сегодня существует множество способов лепки мант. Но в большинство случаев манты – закрытый тестом фарш.

А есть манты нужно также как и бузы. Без приборов. Надкусывая краешек снизу, и выпивая бульон, а затем уже есть само блюдо.